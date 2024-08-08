Пишут, что в районе Суджи (Курская область) погибла беременная женщина. Мои соболезнования. Как истинный гуманист, я жалею.

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Сумую за закатованими у 2014 році жителями Слов'янська, за вбитими жителями Сєвєродонецька, за зниклими безвісти жителями села Піски, за десятками тисяч українських солдатів, загиблих у роки АТО... Сумую за жителями Маріуполя, за жителями Ірпеня, за жителями Бучі...

Сумую за тими, кого я бачив на власні очі: за розстріляними цивільними в евакуаційних колонах на в'їзді в Мотижин, на виїзді з Миколаївки, на дорозі між Колонщиною і Макаровим, за вбитими пенсіонерами на Гавронщині, за застреленими сім'ями на Житомирській трасі...

Роздуті, спотворені часом і голодними собаками трупи, дитячі іграшки, жіноча біжутерія, сморід, жах, війна, яку ви принесли нам.

Ви, які голосували за путіна, ви, які вітали війну, ви, які відправляють своїх чоловіків, батьків і синів убивати "нацистів"... Ви це заслужили. Горіть у пеклі.