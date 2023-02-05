Россияне за сутки убили четырех мирных жителей Донбасса: фото с места прилетов

Российские военные преступники продолжают террор в отношении мирных жителей Донецкой области. Только за прошедшие сутки террористы убили четверых и ранили 11 человек.

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Войска РФ вели обстрелы населенных пунктов на четырех направлениях. Об этом в Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кирилленко (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В ночь на 5 февраля оккупационные войска нанесли два ракетных удара по Дружковке. В результате действий россиян ранения получили 5 человек. Также были зафиксированы повреждения четырех многоэтажных домов и детского сада.

На Волновахском направлении путинские террористы обстреливали Угледар и окрестности громады. В этом случае обошлось без жертв.

На Донецком направлении от вражеских снарядов пострадало Курахово. Прямое попадание пришлось по магазину. Кроме того, повреждены два многоквартирных дома и здание местного предприятия. Утром 5 февраля войска РФ продолжили обстреливать поселок Соловьево Очеретинской громады и Авдеевку. В результате обстрела повреждение получили два дома в Соловьево и предприятие в Авдеевке.

На Горловском направлении под огнем оказался Часов Яр. В этом населенном пункте российские оккупанты разрушили по меньшей мере 7 жилых домов и здание предприятия. Также напряженная ситуация с обстрелами в Соледарской громаде: повреждены 3 дома в Роздоловке и еще 3 в Васюковке.

На Лисичанском направлении россияне убили одного мирного жителя в Ямполе. В Звановской громаде повреждены два дома в Переездном.

Всего за сутки российские войска убили четверых жителей Донбасса, ранили еще 11. С начала полномасштабного вторжения жертвами россиян в Донецкой области стали 1350 человек, 2994 – ранены. При этом количество жертв в Мариуполе и Волновахе остается неизвестным.

Напомним, утром 5 февраля российские войска нанесли удары по Харькову. Две ракеты – предварительно, С-300, – прилетели в центр города. В результате преступных действий россиян есть пострадавшие.

Ранее сообщалось, что угроза ракетных ударов со стороны Беларуси постоянно сохраняется, поэтому надо всегда быть к ним готовыми. Ситуация мало чем отличается от той, что была с начала полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZREVATEL, вражеская российская армия вечером 1 февраля ударила по Краматорску Донецкой области. Ракета оккупантов попала в жилой многоэтажный дом.