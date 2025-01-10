Россияне значительно снизили использование КАБов: на фронте произошло 198 боевых столкновений – Генштаб

На фронте в Украине в течение пятницы, 10 января, по состоянию на 22:00 произошло 198 боевых столкновений воинов Сил обороны с российскими захватчиками. Наибольшую активность враг проявлял на Покровском и Лиманском направлении.

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Об этом говорится в сводке с фронта, опубликованной в Telegram-канале Генерального штаба ВСУ. В течение дня войска РФ нанесли по Украине 10 авиационных ударов, применив 18 КАБов. Кроме этого, россияне использовали 576 БПЛА и совершили около трех тысяч обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении ВСУ отразили пять атак вблизи Волчанска и Старицы – все боеприкосновения уже завершены.

На Купянском направлении враг 11 раз штурмовал позиции Сил обороны в районах Кучеровки, Петропавловки, Песчаного, Загрызового и Лозовой. Были отбиты три атаки, еще 8 продолжаются.

На Лиманском направлении россияне 39 раз атаковали позиции ВСУ неподалеку от населенных пунктов Твердохлебово, Грековка, Зеленый Гай, Первомайское, Макеевка, Терны и Заречное.

На Северском направлении противник дважды безуспешно атаковал украинские позиции в районе населенного пункта Белогоровка.

На Краматорском направлении зафиксировано 32 боеприкосновения вблизи Белой Горы, Предтечиного, Часова Яра и Ступочек, две атаки продолжаются до сих пор.

На Торецком направлении войска пять раз атаковали позиции защитников Украины вблизи Торецки и Щербиновки Стном на 22:00 незавершенными были два боестолкновения.

На Покровском направлении россияне 61 раз пытались прорвать нашу оборону возле населенных пунктов Новополтавка, Тарасовка, Барановка, Миролюбовка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Мирноград, Новый Труд, Зверево, Удачное, Котлино, Новоалександровка, Нововасиловка, Нововасиловка, Курахово, Дачное и Янтарное. По состоянию на 22:00 13 боестолкновений еще продолжалось.

В течение суток на этом направлении было обезврежено 276 оккупантов, 139 из них – безвозвратно. Также уничтожены три единицы автомобильной техники.

На Новопавловском направлении враг 12 раз атаковал позиции ВСУ вблизи Константинополя, Зеленовки, Разлива, Раздольного, Великой Новоселки и Нескучного, четыре боестолкновения продолжаются.

На этом участке фронта 66 оккупантов ликвидированы, 80 ранены. Уничтожены три боевых бронированных машины и шесть мотоциклов.

На Ореховском направлении враг нанес авиационный удар неуправляемыми ракетами в районе населенного пункта Пятихатки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях с начала суток враг не проводил активных действий.

В Курской области РФ подразделения Сил обороны Украины в течение суток отбивали 22 атаки российских захватчиков, еще одна атака продолжается. Противник произвел более 190 обстрелов, из них 14 – из реактивных систем залпового огня.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские десантники в районе Купянска взяли в плен гражданина Италии Джанни Ченни, воевавшего на стороне россиян. Уроженец Неаполя работал в одном из ресторанов в РФ, но решил добровольно пойти на службу в армию государства-агрессора.

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