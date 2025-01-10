Украинские десантники под Купянском взяли в плен итальянца, воевавшего за Россию. Фото

Бойцы Сил обороны взяли в плен гражданина Италии Джанни Ченни, воевавшего на стороне российских оккупационных войск против Украины на фронте. Уроженец Неаполя работал в одном из ресторанов в РФ, но решил добровольно пойти на службу в армию государства-агрессора.

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Наемника взяли в плен воины из 78-го отдельного десантно-штурмового полка Десантно-штурмовых войск ВСУ, сообщили на Facebook-странице командования ДШВ в пятницу, 10 января. Это произошло в районе Купянска в Харьковской области.

"Выполняя боевую задачу, наши воины обнаружили группу противника. Часть была уничтожена, часть попала в плен. Среди них был необычный пленный – Джанни Ченни, уроженец Неаполя, гражданин Итальянской Республики, который добровольно пошел на службу в российскую армию", – говорится в сообщении. .

51-летний итальянец проживал в российском городе Самара с женой и двумя детьми. На службу в вооруженные силы России он пошел в ноябре 2024 года, а в плен попал уже в начале января 2025 года.

"Очевидно, он стал очередной жертвой российской пропаганды. Однако против украинских десантников у россиян не хватило ни подготовки, ни численного преимущества. Наши воины действовали слаженно и решительно, обезвредили врага и взяли итальянца живым", – отметили в ДШУ.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что двое воинов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ во время одной из операций захватили в плен 14 российских оккупантов. Украинские герои уже представлены к государственным наградам за блестящую операцию.

Также сообщалось, что бойцы Сил обороны Украины захватили в плен первого солдата из Северной Кореи, воевавшего в Курской области вместе с россиянами. В сети опубликовали соответствующее фото с военным КНДР.

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