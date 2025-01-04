Двое украинских десантников взяли в плен 14 оккупантов: впечатляющая история и видео

Впечатляющий пример героизма и профессионализма продемонстрировали воины 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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Об этом сообщила прессслужба Десантно-штурмовых войск ВС Украины. Перед атакой по позиции противника отработали пилоты ударных дронов.

Длительный и мощный налет заставил российских солдат прятаться в блиндаже, где они оставались заблокированными, не имея возможности сопротивляться.

Оккупанты, поняв безысходность, немедленно подняли руки и бросили оружие.

На видео, снятом ночными дронами, видно, как украинские десантники выводят пленных строем, демонстрируя свою уверенность и контроль над ситуацией.

Пленные рассказали, что постоянные атаки дронов не давали им никакого шанса на бегство.

"Нас взяли в плен два десантника. Ребята работали хорошо, потому что в нужный момент, в нужное время, отработали. Зашли и дали нам шанс. Сказали будете жить и все. Разбирали ночью нас баба-яга, по три раза в ночь. Поэтому даже из блиндажа было очень сложно выйти.

Украинские герои уже представлены в государственные награды за блестящую операцию.

Напомним, бойцы Сил обороны Украины, вероятно, захватили в плен первого солдата из Северной Кореи, воевавшего в Курской области в составе российского оккупационного войска. В сети опубликовали соответствующее фото с военным КНДР.

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