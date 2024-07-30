Россиянка похвасталась издевательством над ребенком из оккупированного Мариуполя

В сеть попало видео, на котором нетрезвая россиянка откровенно рассказывает об издевательствах над "удочеренным" ребенком из оккупированного Мариуполя. Она назвала девочку "хохлушкой" и заявила, что бьет ее, "сколько война идет".

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На видеозапись обратили внимание в Мариупольском городском совете. Известно, что фигуранткой является жительница Сургута Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области РФ.

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На видео россиянка хвастает издевательством над ребенком, говорит, что удочерила девочку, а теперь ее бьет, когда выпивает.

Мужчина, снимавший видео, угрожал пьяной женщине вызвать службу опеки, если она ударит ребенка. Он обращался к ней по имени Эля.

"Будешь ребенка бить – будешь сидеть в тюрьме", – сказал он ей.

Однако та только посмеялась над его словами и ответила, что "сколько война идет, столько и бьет ребенка".

"Забирайте свою хохлушку", – выдала она.

В мэрии Мариуполя напомнили, что российские оккупанты массово депортировали детей с захваченных территорий Украины, в том числе и Мариуполя.

"В настоящее время продолжается работа по их возвращению на родную землю, но до сих пор многих детей оккупанты не отдают", – заявили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за похищение украинских детей.

Спустя год глава МУС Томоко Акане выразила уверенность, что Путин не избежит ответственности за военные преступления в Украине. Она процитировала китайскую пословицу: "Месть неба медленная, но верная", подчеркивая, что он получит то, чего заслуживает.

Недавно президент Швейцарии Виола Амхерд пообещала, что Путина не будут арестовывать, если он приедет на следующий Саммит мира. Ради переговоров страна сделает исключение.

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