Глава Международного уголовного суда Томоко Акане убеждена, что президент России Владимир Путин не избежит ответственности за свои военные преступления в Украине. Высказываясь о российском диктаторе, она процитировала китайскую пословицу: "Месть неба медленная, но верная", чтобы подчеркнуть, что он получит то, чего заслуживает.

Об этом судья Акане заявила в интервью Kyodo News. Отметим, что в марте прошлого года именно она выдала ордер на арест российского диктатора за причастность к насильственной депортации украинских детей.

Хотя маловероятно, что Россия согласится на передачу Путина, поскольку страна не является стороной в суде, российский президент может быть арестован, если он посетит страны-члены МКС, включая Японию.

Несмотря на негативную реакцию в России, где объявили о розыске судьи Акане, она остается при своей позиции и не собирается отступать.

"Пока есть доказательства и потребность, мы должны выдать (ордер на арест) независимо от обстоятельств или политического происхождения", – сказала она.

Напомним, что Международный суд ООН объявил исторический приговор по иску Украины против России. Суд признал, что РФ нарушила Конвенцию ООН о предотвращении финансирования терроризма.

Ранее сообщалось, что в Армении с 1 февраля официально вступил в силу Римский устав, на основании которого основано Международный уголовный суд в Гааге. Таким образом, республика должна будет арестовать российского президента Владимира Путина, если он появится на ее территории.