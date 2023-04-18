Россию после победы Украины могут ожидать несколько сценариев: Пекар объяснил, какой из них больше всего пугает Запад

Россию после победы Украины могут ждать несколько сценариев. Первый – консолидация власти в Москве, второй – рассыпание этой власти, при которой Россия может провалиться в хаос, где все воюют со всеми. Именно этот второй сценарий пугает Запад больше всего.

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Об этом заявил преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы, футуролог Валерий Пекар в разговоре с шеф-редактором OBOZREVATEL Орестом Сохарем в проекте "Орестократия". Они обсудили узкую, но очень важную тему: когда наши западные партнеры осознают, что делать с послевоенной Россией.

"Пока нет картинки мира после войны, она не закончится", – отметил Пекар.

Футуролог сделал краткий обзор того, что вообще возможно с Россией после победы Украины в войне. Он назвал два основных сценария, по которым может пойти Российская Федерация в послевоенный период.

"Первый сценарий – консолидация власти в Москве, второй – рассыпание власти в Москве. Консолидация власти означает либо что-то похожее на сталинизацию, либо нечто похожее на то, что писал Сорокин в своем пророческом труде "День опричника". То есть такое закручивание гаек и продолжение войны – либо немедленно, либо через 5-7 лет, когда Россия восстановит свой военно-промышленный потенциал", – отметил Валерий Пекар.

Он пояснил, что учитывая исторический опыт, консолидацию власти в России преимущественно идет от 4 до 10 лет. По истечении этого времени РФ снова пойдет войной на Украину, поскольку верхушка власти имеет имперское мышление и заражена стремлением мести и реванша, а значительная часть россиян, отравленная пропагандой, будет поддерживать реваншизм и стремление мести.

Однако может случиться так, что консолидации не произойдет, а разные группы будут продолжать воевать между собой.

"Та система власти, которая есть сегодня в России, не предусматривает механизм правопреемства, как, например, было в Советском Союзе. Конечно, Россия может легко провалиться в хаос, коллапс и в черную дыру, где все воюют со всеми. Этот – второй – сценарий очень пугает Запад, гораздо больше, чем продолжение войны, из-за основных ключевых рисков: ядерное оружие будет распространяться бесконтрольно, огромный поток беженцев, чрезмерное усиление Китая путем захвата российских ресурсов, чтобы не допустить этих сценариев развала России", – объяснил Валерий Пекар.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, как на Западе оценивают возможный развал России. Он отметил, что больше всего их пугает неизвестность.