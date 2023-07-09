РПС-7 "Ингул": Резников показал инновационную станцию радиоэлектронной разведки украинского производства. Видео

В Украине разрабатывают и тестируют компактную переносную станцию радиоэлектронной разведки РПС-7 "Ингул". Эта установка уже выявляла российскую военную технику. Это были вражеские Ил-20 (самолет-разведчик) над Азовским морем, бомбардировщик Ил-22, зенитные ракетные комплексы "Тор" и "Оса", радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк".

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Военные показали РПС-7 "Ингул" министру обороны Украины Алексею Резникову. Глава МО в воскресенье, 9 июля, поделился в Twitter соответствующим видео (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Испытания еще продолжаются. Если все тесты будут успешными, государство сможет заключить контракт с отечественным предприятием, а РПС-7 "Ингул" станет на вооружение Сил обороны Украины.

Резников сказал, что эта станция сейчас является подарком, на нее не тратились бюджетные средства.

Он назвал ее инновационной. "Она может обнаруживать вражеские радары, системы ПВО и самолеты с большого расстояния. Получение этой информации критически важно для нашей артиллерии, которая выслеживает российскую военную технику", – объяснил министр.

Резников поблагодарил дизайнеров, спонсоров и компаний, которые помогли воплотить этот проект в жизнь.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети показали работу дрона Perun, который был разработан украинскими специалистами. Он наносит российским оккупационным войскам значительные потери, уничтожая целые батальоны вражеской техники.

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