'Уничтожает целые батальоны российской техники': в сети показали работу украинского дрона Perun

Дрон Perun, который был разработан украинскими специалистами, наносит российским оккупационным войскам значительные потери, уничтожая целые батальоны вражеской техники. В сети показали его работу.

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Соответствующее видео опубликовал секретарь Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ Роман Костенко. По его словам, Perun эффективно борется с разными видами радиоэлектронной борьбы и фактически уничтожает целые батальоны российской техники.

"Это оружие будущего, которое помогает приближать победу. Что важно, сейчас и Верховная Рада, и Кабинет министров, и руководство государства нацелены на то, чтобы упростить бюрократические процедуры для производства такого оружия", – отметил Костенко.

Он добавил, что уже все союзники признали тот факт, что Украина – передовая страна по использованию дронов как ударных, так и разведывательных. Партнеры даже пересматривают свои концепции по дронам, учитывая эффективность и креативность украинского опыта.

Стоит отметить, что в Украине начались уже 495-е сутки полномасштабной войны, вражеские войска РФ снова атаковали наши регионы ракетами и ударными дронами. На фронте продолжаются тяжелые бои на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где накануне произошло 39 боевых столкновений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Институте изучения войны проанализировали ход боев на украинском фронте в течение 2 июля. Отмечается, что ВСУ вели контрнаступательные операции на шести участках и на некоторых добились успехов.

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