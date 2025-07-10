Руины и выжженная земля: как выглядит захваченный российскими оккупантами Соледар. Видео

В сети появилось новое видео из временно оккупированного Соледара в Донецкой области. Российские военные преступники, чтобы захватить его, методично атаковали гражданскую инфраструктуру и разрушили город ради имперских амбиций диктатора Владимира Путина.

Видео дня

Ролик снял российский захватчик, проезжая по улицам на квадроцикле. Оккупант постоянно повторял, что это "город войны".

На кадрах видны жилые дома, которые горели после атак противника, и полностью разрушенные сооружения; на улицах разбросан мусор и части конструкций, которые разлетелись после прилетов; на земле видны следы от попаданий, а вдоль дороги стояла уничтоженная машина.

"Так выглядит украинский Соледар после оккупации РФ. Город освобожден от всего живого, вокруг разруха, выжженная земля и смерть. В каждом из этих домов недавно жили мирные украинские семьи со своей историей, планами, мечтами и надеждами..." – прокомментировал видео журналист Юрий Бутусов на своем Telegram-канале.

Украинский Соледар в Бахмутском районе Донетчины с января 2023 года находится под оккупацией государства-агрессора РФ.

Как писал OBOZ.UA, в конце 2023 года так называемый военкор Александр Сладков, "анализируя" ситуацию на Бахмутском направлении, признал, что в Соледаре на тот момент проживал всего один местный житель. Пока российская армия не вторглась в Украину, население города насчитывало свыше 10 тысяч человек.

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