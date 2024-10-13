Руководил обороной Харькова: что известно о Сергее Мельнике, который стал замминистра обороны Украины

Кабинет министров Украины 11 октября назначил заместителем министра обороны Украины бригадного генерала юстиции Сергея Мельника, которого в военных кругах зовут Генералом Марселем. В начале полномасштабного российского вторжения он руководил обороной Харькова, а в этом году покушался во время одного из ракетных ударов РФ по городу.

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За плечами 47-летнего военного и доктора юридических наук – 25 лет службы на разных должностях в боевых бригадах и преподавание в военных вузах. OBOZ.UA решил подробнее рассказать о новоназначенном заместителе главы Минобороны.

"Для меня честь работать в команде настоящих профессионалов, совместно строить современную армию и двигаться к победе над оккупантом", – отреагировал Мельник на назначение, поблагодарив за "высокое доверие" Кабмин и министра обороны, подавшего его кандидатуру.

Образование, карьера и политическая жизнь "Генерала Марселя"

Сергей Мельник родился 12 июля 1977 года в городе Хмельник Винницкой области в семье медицинской сестры и водителя. На военную службу поступил сознательно, сначала в Киевский военный лицей, затем в Харьковский военный университет, который окончил в 1999-м. С того же года проходил службу на разных должностях в боевых бригадах противовоздушной обороны.

"Во время службы у него возникло желание стать военным юристом, потому получил образовательный уровень в Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого и Национальной академии Нацгвардии Украины. Проходил службу в ВСУ на командных должностях", – говорится в биографии генерала на сайте Харьковского юридического университета имени Ярослава Мудрого, где Мельник с ноября 2019 года возглавляет Военно-юридический институт.

В 2019 году находился в зоне ООС как советник по правовым вопросам командира оперативно-тактической группировки "Север". Является участником боевых действий. 10 сентября 2021 года он был назначен на должность начальника Харьковского гарнизона.

В 2022-м Сергей Мельник успешно закончил курсы высшего руководящего состава стратегического уровня (L-4) Национального университета обороны Украины и посвятил свою работу подготовке и воспитанию специалистов юридического профиля. А с начала полномасштабного российского вторжения он руководил обороной Харькова.

Согласно данным аналитического ресурса "Честно", Сергей Мельник дважды принимал участие в выборах в качестве кандидата. В частности, в 2014 году он баллотировался на внеочередных выборах в Верховную Раду в списке партии "Зеленая планета", а в следующем году шел по мажоритарному избирательному округу №84 в Хмельницкий облсовет с партией "Возрождение". Оба раза уступал другим кандидатам.

В конце 2022 года Мельнику хотели присвоить звание "Почетный гражданин Харьковской области", однако он вместе с Александром Скакуном попросил не рассматривать свою кандидатуру. Оба вместо себя предложили придать эти звания ряду других людей.

Мельник во время полномасштабного вторжения РФ

О начале полномасштабной войны "Генерал Марсель" рассказывал в интервью харьковскому филиалу "Украинского радио". По его словам, военные тогда очень быстро сформировали Штаб обороны Харькова, в который вошли подразделения Нацгвардии, ГПСУ, МВД и других силовых структур, находившихся в городе воинские части, а также военные учебные заведения.

"Город разделили на сектора защиты, все подразделения были выведены, чтобы мы смогли четко и качественно защищать его. Харьковчан, желавших защищать родной город, родную страну, было очень много. Помощь бригад теробороны, наших харьковчан внесла большой вклад в нашу победу", – говорил Мельник.

Он вспоминал, что самыми тяжелыми были первые три дня. На третий день в Харьков смогли прорваться некоторые силы врага – четыре танка, столько же "Тигров", два КамАЗа с личным составом, которые хотели захватить некоторые участки города, чтобы удерживать их для подхода основных сил РФ. Но совместными усилиями сводных подразделений военных учебных заведений, спецподразделения ГУР, добровольцев, Нацгвардии, полиции, украинцы "гоняли эти танки, российскую армию по городу". С их великим героизмом и смелостью все оккупанты были уничтожены за считанные часы, и на этом российское вторжение в Харьков закончилось.

"Мотивация у нас на первом месте, а у врага ее нет, у него есть страх, что он погибнет на нашей земле и будет удобрять наш урожай. Поэтому у них нет такой силы и возможности, чтобы захватить нас и преодолеть нас как нацию", – подчеркнул Сергей Мельник.

В этом же интервью он также рассказывал об эффективном контрнаступлении ВСУ в 2023 году.

"Все харьковчане могут быть благодарны Валерию Залужному, Александру Сырскому, другим командующим, генерал-майору Олегу Микацу, бригадному генералу Александру Тарнавскому, командирам 92-й, 113-й, 127-й бригад, другим. Это волевые люди, которые сделали все возможное, чтобы харьковчане могли дышать сейчас свободно", – говорил "Генерал Марсель".

Достижения, награды, интересные факты

Сергей Мельник женат, воспитывает дочь.

В 2021-м защитил докторскую диссертацию по теме "Административно-правовые основы организации и функционирования субъектов военного управления в системе обеспечения национальной безопасности и обороны Украины". Является автором более 70 научных публикаций. Кроме этого, почетное звание "Заслуженный работник образования Украины" и является лауреатом Государственной премии Украины в области образования.

Мельник – участник боевых действий. 4 марта 2022 года получил воинское звание бригадного генерала юстиции. В том же году 18 мая награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІІ степени за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность воинской присяге.

17 февраля 2024 года, во время обычной поездки по военным частям, на жизнь бригадного генерала юстиции было совершено покушение в одной из воинских частей Харьковского гарнизона: за минут 10-15 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар двумя ракетами по командному пункту, где был Сергей Мельник.

Генерал это прокомментировал несколько недель спустя, 11 марта, в своем Telegram-канале. Впоследствии в интервью он добавил, что военные преступники ударили двумя ракетами по командному пункту: тогда семеро военнослужащих, в том числе и Мельник, получили ранения.

"Марсель" на связи. Докладываю: несмотря на попытки оккупантов посягнуть на мою жизнь во время рабочей поездки по Харьковщине несколько недель назад, я в строю и вместе с Силами обороны работаем над приближением победы. Работы еще много, но все будет Украина!" – написал Мельник.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 октября по представлению министра обороны Рустема Умерова Кабмин назначил ему двух новых заместителей. Вторым стал Сергей Боев, до этого являвшийся заместителем другого министра – по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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