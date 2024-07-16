'Руководители ТЦК еще не разобрались с процедурой': нардеп сказал, когда начнут выписывать первые штрафы за необновление данных. Видео

В Украине продолжается мобилизация и сегодня, 16 июля, истек срок обязательного обновления в Территориальных центрах комплектования личных данных военнообязанных украинцев. Это значит, что уже завтра за необновление своих данных в ТЦК украинцев можно штрафовать. Однако первые такие штрафы если и появятся, то только в сентябре.

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Так считает народный депутат из Комитета по цифровой трансформации Александр Федиенко. По его словам, руководители ТЦК еще не до конца разобрались с процедурой наложения штрафов и необходимыми для этого обновлениями в административном кодексе.

"Я могу сказать, что первые штрафы я прогнозирую на сентябрь, не раньше, потому что с теми руководителями ТЦК, с которыми я общался, не все еще разобрались непосредственно с процедурой штрафов и работой соответствующих обновлений в административном кодексе", – отметил нардеп и спрогнозировал , что на улицах "увеличится число патрулей".

Федиенко говорит, что "Резерв+" перегружен, и что лично он не понимает, "почему все военнообязанные решили в последний день присоединиться и активизировать свои данные". При этом ранее он сам неоднократно рассказывал о больших очередях в ТЦК и о том, что ЦНАПы не справляются с наплывом тех, кто хочет обновить свои данные.

Отдельно нардеп прогнозирует волну обжалований штрафов в судах, ведь "это дешевле штрафа".

Как сообщал OBOZ.UA, военнообязанным за не обновленные данные грозят строгие штрафы – от 17 000 до 25 500 грн (вместо 510-850 грн., как это было раньше). Более подробно об этом мы писали здесь.

Добавим, что после 16 июля военнообязанным украинцам начнут вручать повестки не только в общественных местах, но и через "Укрпочту". Их будут отправлять в те адреса места жительства и регистрации, которые указаны в реестрах.

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