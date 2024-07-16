В Генштабе объяснили, как будут посылать повестки военнообязанным после 16 июля

После 16 июля военнообязанным украинцам начнут вручать повестки не только в общественных местах, но и через "Укрпочту". Их будут отправлять на те адреса места жительства и регистрации, которые указаны в реестрах.

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Об этом рассказала подполковник юстиции Ирина Гарбуз, представитель Центрального юридического управления Генштаба ВСУ. Ее ответы на некоторые вопросы о мобилизации выложили на YouTube-канале ведомства.

"В соответствии с принятыми изменениями в законодательстве, после 16 июля предусмотрена возможность отправки повесток по почте. Их будут отправлять на те адреса, которые были указаны при обновлении военно-учетных данных", – коротко отметила спикер.

Ранее адвокаты объяснили, что ТЦК будут отправлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, не обновившего своевременно свои данные. В таком случае повестка будет считаться врученной. Даже если человек отказался от нее или не поставил подпись, ТЦК снова отправят еще одну.

По словам спикера Полтавского областного ТЦК и СП Романа Истомина, днем явки по вызову резервиста или военнообязанного будет дата не ранее 14-го дня от момента отправки повестки по почте (рекомендованным письмом и сообщением о вручении).

Он подчеркнул, что ставить на таком документе подпись уже не требуется. Если повестку направили по почте, то подтверждением надлежащего оповещения гражданина о вызове в ТЦК будет указание:

– дня получения почтового отправления человеком, лицо которого подтверждается информацией и/или документами от почты;

– дня проставления в почтовом сообщении отметки об отказе его получать или отметки об отсутствии мужчины по адресу места жительства, указанной им при уточнении учетных данных. Так же и отсутствия по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если этот военнообязанный/резервист не сообщил ТЦК другой адрес, где он проживает.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 16 июля, – конечный срок, до которого военнообязанные украинцы должны обновить военно-учетные данные в ТЦК, ЦНАПе или приложении "Резерв+". В дальнейшем тех, хто проигнорировал такую норму закона о мобилизации, будут наказывать штрафами и не только.

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