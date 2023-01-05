Попал под вражеский обстрел: в Курахово погиб офицер Нацгвардии, у него остался маленький сын. Фото

В городе Курахово Донецкой области 3 января во время выполнения боевого задания погиб 29-летний офицер Национальной гвардии Украины Руслан Оникиенко. У него осталась жена Юлия и четырехлетний сын.

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Родом воин был из села Сухиновка на Полтавщине. Смерть защитника нашей страны подтвердила пресс-служба Кобеляцкой громады.

Один из друзей Оникиенко сообщил, что нацгвардеец попал под сильный вражеский обстрел, когда ехал в авто вместе с побратимом. Мужчина выскочил из машины и получил смертельные ранения.

Друг погибшего Андрей Замчий рассказал в Facebook, что Оникиенко был всегда позитивным, уверенным в себе, вежливым.

"Война сблизила нас. Помню, возили ему в часть все что имели и могли приобрести: посуду, продовольствие, сигареты, мешки... Однажды он спрашивал о финансовой помощи, чтобы похоронить побратима... и колонке музыкальной на день, чтобы на кладбище прозвучал гимн Украины. Спрашивал потому, что занимался этим, был не безразличен к чужому горю", – написал полтавчанин.

Еще один товарищ воина Нацгвардии Дмитрий Чичка отметил: погибший был очень добрым человеком. "Друг, твоя улыбка и спортивный дух останутся в наших сердцах навсегда!" – заявил он.

Известно, что Оникиенко был майором. Он проходил службу в Нацгвардии в должности начальника службы психологического обеспечения воинской части с 2016 года.

Родился Герой 21 марта 1993 года в Полтавской области. В 2010-м окончил Кобеляцкий учебно-воспитательный комплекс № 1, потом получил диплом электросварщика в Полтавском профессионально-техническом училище № 23.

В октябре-2011 был призван на военную срочную службу. Тогда он захотел поступить в Национальную Академию внутренних дел, которую окончил в 2016 году и получил специальность "Психология".

"Общительный, пользовался авторитетом, любил спорт, член ФК "Динамо – Академия", – рассказали о майоре в Кобеляцкой громаде.

Как писал OBOZREVATEL:

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