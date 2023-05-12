Рядом падает граната, но бой не останавливается: в сеть попало видео штурма вражеских позиций под Бахмутом

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады на базе подразделения теробороны "Азов" продолжают защищать Бахмут на Донецком направлении фронта. На днях они совершили успешный штурм позиций врага возле города и показали это на видео.

Видео дня

Уникальные кадры были сняты на экшн-камеру одного из бойцов 1-го штурмового батальона. Их опубликовал в Telegram-канале командир тактической группы "Азов" Андрей Белецкий (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На видео попало ожесточенный бой наших защитников с российскими оккупантами. Среди шума многочисленных выстрелов и взрывов можно услышать крики командира штурмовиков, дающего приказы по продвижению и действиям воинов.

Бойцы тоже находились под плотным обстрелом врага, но их не остановила даже граната, упавшая рядом и взорвавшаяся во время боя. Воинам 1-го штурмового батальона удалось нанести оккупантам потери и, вероятно, выбить их с позиций.

"В один момент рядом падает вражеская граната, у нас легкий 300. Но, несмотря на это, штурмовые действия не останавливаются. И следующая граната – от нас, попадает четко в блиндаж россиян", – объяснил Билецкий.

Он пообещал, что впоследствии опубликует еще большее видео того, как защитники Украины выбивают российских оккупантов с нашей земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, после контрнаступательных действий у Бахмута воины 3-й ОШБр показали фото покинутых оккупантами позиций. Снимки демонстрируют, что захватчикам пришлось бежать оттуда наспех.

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