С 11 сентября уничтожено почти 500 крылатых ракет: в Воздушных силах рассказали, чем закрывают небо над Украиной

Защитники украинского неба продолжают вести противовоздушные бои с агрессором РФ, уничтожать сотни ее целей, в том числе крылатые ракеты и ударные беспилотники. Ракет и дронов они сбили более тысячи вместе, начиная только с сентября 2022 года.

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О том, кто и как защищает украинское небо и бьет врага с воздуха, рассказал командующий Воздушными силами ВСУ герой Украины Николай Олещук. Слова генерал-лейтенанта цитирует Telegeram-канал этого рода войск.

Так, военный подчеркнул, что немалую роль в защите неба над Украиной играет западное вооружение, которое в максимально быстрые сроки овладели нашими зенитчиками, и которое уже доказало эффективность в боевой работе.

В частности, ныне эффективно работают на победу нашего государства предоставленные партнерами зенитно-ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, самоходные артиллерийские установки Gepard и другие системы,.

"Только с 11 сентября 2022 года уничтожено около 500 крылатых ракет оккупантов и более 540 иранских ударных дронов", – заявил Олещук.

Он добавил, что сейчас украинские защитники ожидают получения ЗРК Patriot. И хотя обещанного партнерами количества этих систем мало, военный назвал это первыми шагами для создания в Украине надежной современной эффективной системы противовоздушной обороны государства.

"Безусловно, получение от наших западных партнеров многоцелевого самолета с широким спектром вооружения сразу окажет влияние на ход боевых действий, даст быстрые результаты в деоккупации наших территорий и приблизит нашу Победу. Верьте в ВСУ и защитников неба!" – подытожил генерал-лейтенант Олещук.

Ранее аналитики высчитали, как быстро Россия использует иранские дроны-камикадзе, которые применяет для атак украинских объектов инфраструктуры.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что обучение украинских специалистов работе с американскими ракетными системами MIM-104 Patriot будет осуществляться в максимально сжатые сроки. Следующая цель защитников в вопросе получения западного вооружения и техники – истребители типа F-16.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия передаст Украине системы Patriot и БМП Marder. Решение о военной помощи было принято после телефонного разговора между канцлером Германии Олафом Шольцом и президентом США Джо Байденом.

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