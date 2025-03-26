С 18 марта россияне по меньшей мере восемь раз попадали в энергообъекты Украины: советник Зеленского разоблачил ложь Москвы

Россия манипулирует заявлениями вокруг "режима тишины" относительно энергетических объектов. Москва безосновательно обвиняет в нарушениях Украину, тогда как военнослужащие РФ с 18 марта ударили по минимум восьми украинским энергообъектам.

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На ложь Кремля указал Дмитрий Литвин, советник президента Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций. На своей странице в X (Twitter) он написал, что атаки по указанным целям агрессор совершал бомбами, ударными беспилотниками и FPV-дронами.

"Мы не будем вдаваться во все подробности, но уже было подтверждено восемь попаданий по энергетическим объектам", – сообщил он, имея ввиду период с 18 по 25 марта.

Литвин подчеркнул, что Москва – это город, построенный на лжи. Россияне после встречи с американской делегацией в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) утверждают, якобы прекращение огня по энергетике "вступило в силу с 18 марта".

"Почему 18 марта? Потому что именно тогда они выдвинули явно фейковую историю о том, что Путин якобы приказал прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины", – объяснил советник Зеленского.

Он добавил, что многие российские дроны-камикадзе, которые каждую ночь сбивает наша ПВО, также могли быть нацелены на энергетику.

"Без наших защитников ударов могло бы быть гораздо больше. Так что да, русские лгут, даже когда правда очевидна. Это просто ложь ради лжи. Вот почему все, что они говорят или обещают, нужно перепроверять, и эта часть теперь на наших партнерах. Большое спасибо всем, кто помогает", – подытожил Литвин.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 26 марта президент США Дональд Трамп признал, что государство-агрессор затягивает время с соглашением о прекращении огня в Украине и, вероятно, таким образом пытается выторговать наиболее выгодные для себя условия.

– Более детально о том, как прошли последние российско-американские и украинско-американские переговоры в Саудовской Аравии, читайте в материале по ссылке.

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