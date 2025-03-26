Перемирие в Черном море, атаки на Керченский мост и провокации с зерном: Заблоцкий объяснил угрозы для Украины

В Саудовской Аравии состоялись российско-американские и украинско-американские переговоры, на которых обсуждался вопрос безопасности навигации в Черном море. Была согласована безопасная навигация в Черном море, воздержание от применения силы и не использование коммерческих судов в военных целях. "Мы договорились, что может быть тишина на море и свободное судоходство", – сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Министр обороны Украины Рустем Умеров, в свою очередь, отметил, что перемещение Россией своих военных судов за пределы восточной части Черного моря будет считаться нарушением духа договоренности и рассматриваться как угроза Украине.

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Как режим тишины в Черном море отразится на позициях Украины в этом регионе? Какие дополнительные вызовы и опасности это может нести?

Своим мнением на этот счет в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился военно-морской эксперт, обозреватель журнала Defense Express, научный сотрудник Национального военно-исторического музея Украины, капитан I-го ранга в отставке Владимир Заблоцкий.

– По итогам российско-американских и украинско-американских переговоров 24 марта в Эр-Рияде, Саудовская Аравия стороны согласовали режим тишины в Черном море. Насколько это хорошее решение с точки зрения интересов Украины?

– С точки зрения интересов Украины, это не очень хорошее решение. Потому что мы фактически контролируем Черное море, а россияне контролируют воздух и оккупированные территории, в частности, Крым. Если мы прекратим огонь, они будут приближаться к нашим берегам, они смогут приближаться к нашему морскому пути экспорта, провоцировать и т.д.

В целом же они хотят восстановить так называемый зерновой коридор, потому что в таком случае у них была бы формальная возможность контролировать наш экспорт. То есть, их составляющая в двусторонней комиссии могла бы создавать искусственные препятствия для нас – проверки, задержки и т.д. Российское зерно шло бы беспрепятственно.

Если будет прекращение огня, их зерно и так пойдет беспрепятственно, но россияне хотят помешать нашему экспорту. Соответственно нам этого не нужно. Мы вышли на отметку 50 миллионов экспорта (объем экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в 2023-24 годах превысил 50 млн, – Ред.) – это больше, чем мы имели перед полномасштабным вторжением.

Но, к сожалению, Трампу нравится "хороший пацан" Путин. Трампу даже хочется, так хочется получить Нобелевскую премию мира. У Обамы была, а у него нет.

– Как вы думаете, как это решение скажется на состоянии Черноморского флота России?

– Мы будем обязаны не стрелять, и они будут передвигаться в Крым и обратно. Но дипломатия – это возможное искусство. То, что Россия не может решить по военному пути, она пытается решить по дипломатическому пути. Вообще-то Черноморский флот никуда не выходит и ничего не решает. Его прячут. В случае принятия такого решения, он сможет выходить.

Но я думаю, что это недолго. Когда Путину перемирие будет уже не нужно, он найдет способ, как его нарушить, так же, как и Трамп. Это два психотипа, которые работают исключительно на себя, на свой рейтинг. Трамп еще не понял, что его водят за нос. А может и понимает, но временной лаг у него не слишком большой – через год будет переизбрание в Конгресс (в ноябре 2026 года, – Ред.). Соответственно изменится расстановка политических сил в США. Сейчас Трамп имеет поддержку в обеих палатах, а потом может и не иметь.

Наша задача – удержаться, по максимуму ничего не признавать, ничего не подписывать, а если и подписывать, то впоследствии можно изменить. Мы будем воевать, мы готовим наступление. Как говорил главком Сырский, в обороне мы не одержим победы. У нас есть силы, есть средства, есть поддержка Европы. Если бы США не валяли дурака, мы могли бы победно окончить войну уже в этом году. Но уже случилось, как случилось.

– Вместе с тем Трамп продолжает декларировать свое намерение прекратить войну в Украине. По вашему мнению, какое решение по Крыму, по Черному морю могло бы действительно ускорить окончание войны?

– Пожелания и прихоти Трампа не стыкуются с реальностью. Он недалекий и необразованный человек. Он ставит телегу впереди коня. Он делает не то, что нужно, не там, где нужно, и не тогда, когда нужно. И при этом хочет добиться результата.

Я бы видел такой оптимальный вариант соглашения: максимально вооружить Украину, закрыть небо над Черным морем и над Украиной, обеспечить наступление Сил обороны Украины и освобождение наших временно оккупированных территорий хотя бы в следующем году. Но, к сожалению, это невозможно, поэтому мы будем вынуждены терпеть Трампа. Он еще многое навредит и нам, и Европе, и самим США.

– Как Европа могла бы помочь Украине усилить позиции в Черном море?

– Европа могла бы мощно поддержать нас дипломатично, но дело в том, что она, к сожалению, не является стороной переговоров в Саудовской Аравии. Трамп не соглашается на вовлечение Европы в переговоры. По крайней мере, сейчас. Он ведь понимает, что Европа будет выступать на стороне Украины, а ему это не выгодно. Он хочет закончить войну любой ценой, а любая цена – это ценой Украины.

– Вопрос по Керченскому мосту. Это решение будет касаться также и ударов по мосту, верно? Итак, придется кое-что с этим подождать?

– Я бы не делал большого акцента на мосту. Он не стоит того, чтобы о нем говорили по каждому утюгу. Его нужно уничтожать, но тогда, когда начнется армейская операция по освобождению Крыма, чтобы отрезать от снабжения российскую группировку. А наносить удары тому… Они отремонтируют его снова. Опять же, перемирие если и будет, то всего на 30 дней. А дальше никто не помешает нам уничтожить мост.

Опять же Россия и в случае перемирия не сможет решить вопрос с проливом Босфор, который Турция согласно соглашению Монтре перекрывает для кораблей воюющих стран.