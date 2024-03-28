29 марта 2024 года вступает в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании правового регулирования правоотношений, связанных с назначением, получением единовременного денежного пособия (ОГД) и предоставлением льгот некоторым категориям лиц" (Закон № 3515-IX) , согласно которому право на получение ОГД в равных долях будут иметь:

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усі діти загиблої (померлої) особи, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті, а також діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;

вдова (вдівець);

батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);

внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);

цивільні дружини і чоловіки, з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою, за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили;

утриманці загиблої (померлої) особи.

Чи може військовослужбовець самостійно визначити, хто отримає виплату у разі його загибелі?

Від 29 березня 2024 року не тільки військовослужбовці, а й військовозобов’язані або резервисти; особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту; поліцейські; працівники об’єктів критичної інфраструктури, державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування, які виконують посадові (службові, професійні) обов’язки в районах проведення після 24 лютого 2022 року воєнних (бойових), отримують право у письмовій довільній формі робити особисте розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про виплату ОГД будь-якій особі (особам) за його вибором, визначаючи розмір частки таких осіб у відсотках.

Але незалежно від змісту особистого розпорядження обов’язково матимуть право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти,

непрацездатна вдова (вдівець),

непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

Розмір ОГД у такому разі буде дорівнювати 50 % частки, яка належала б кожному з них у разі призначення і виплати одноразової грошової допомоги за відсутності особистого розпорядження.

Як оформити особисте розпорядження?

Особисте розпорядження складається в письмовій довільній формі, де зазначається особа (особи) за вибором військовослужбовця та визначається розмір частки такої особи (осіб) у відсотках.

Підпис на особистому розпорядженні військовослужбовця може засвідчити командир військової частини або нотаріус.

Військовослужбовець має право у будь-який час скасувати особисте розпорядження або скласти нове. Кожне нове особисте розпорядження скасовує дійсність попереднього.

Оригінал особистого розпорядження зберігається у відповідних районних (міських) ТЦК та СП за місцем реєстрації місця проживання.

Якщо призов на військову службу здійснювався не за місцем реєстрації, то оригінал особистого розпорядження зберігається за місцем призову (прийняття) на військову службу.

Оригінали особистих розпоряджень осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, поліцейських, працівників критичної інфраструктури, державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування зберігаються в їх особових справах за місцем проходження служби (роботи).Якщо у вас залишилися питання — звертайтеся до неурядової громадської організації "Український центр захисту прав людини", яка підтримує військових, їхні сім’ї, родини полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців, на гарячу лінію:

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