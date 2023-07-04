С февраля 2022 года компании Ахметова направили 5,5 млрд грн в помощь Украине

За 16 месяцев полномасштабного вторжения бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" направили на помощь Украине, военным и мирным людям уже 5,5 млрд грн.

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Об этом идет речь в пресс-релизе на сайте компании.

Главные направления помощи – поддержка ВСУ, гуманитарная поддержка гражданского населения, а также подготовка к восстановлению Мариуполя.

Помощь защитникам Украины реализуется в рамках милитарного проекта "Стальной фронт Рината Ахметова". Для SCM этот вопрос особенно важен, ведь более 13 тысяч сотрудников бизнесов компании стали в ряды Вооруженных сил Украины. Через "Стальной фронт" силовые подразделения со всей страны получают амуницию, автомобили, кареты скорой помощи для военных медиков, дроны, тепловизоры, прицелы, рации, камеры, одежду и обувь, аптечки и турникеты, горючее и другие необходимые вещи.

В частности, Метинвест разработал и поставил более 200 модульных укрытий для бойцов на передовой, способных выдержать удар артиллерийского снаряда. Также металлургическая группа поставляет сталь для бронезащиты техники, производит броню для бронежилетов и металл для изготовления мобильных багги. В рамках совместной инициативы Генерального штаба ВСУ и "Укртелекома" 20 военных бригад получат 2430 систем управления для усиления связи и боевых возможностей.

Дополнительно 1 млрд грн ($25 млн) Ринат Ахметов выделил на проект поддержки защитников Мариуполя "Сердце Азовстали", являющегося частью "Стального фронта". Помощь по проекту уже предоставляется. Всего в 2023 году в рамках шести программ проекта запланирована поддержка почти 10 тысяч защитников города и членов их семей.

Системная гуманитарная помощь от бизнесов и проектов Рината Ахметова предоставляется мирным украинцам в прифронтовых зонах и регионах. Люди получают продукты, одежду, бытовые вещи, лекарства, средства гигиены и т.д. Фонд Рината Ахметова с начала войны передал для украинцев 700 тысяч единиц медикаментов и более 630 тысяч продуктовых наборов.

Системную помощь спортсменам, переселенцам, бойцам сил обороны Украины и пострадавшим от войны жителям регионов оказывает и футбольный клуб "Шахтер". Клуб организовал и покрыл все расходы по лечению в США защитника "Азовстали", морпеха Михаила Дианова. А также взял на себя организацию лечения и реабилитации тяжело раненного под Авдеевкой бойца Виталия Шумея в Барселоне.

"Наша позиция неизменна с первых дней войны: Украина победит. Поэтому мы инвестируем в восстановление разрушенной инфраструктуры, строительство новых производств, создание новых рабочих мест, привлечение европейских инвестиций в экономику страны. Отдельным личным решением Ринат Ахметов на 2023 год выделил 60 млн грн на создание "Плана Возрождения Мариуполя после деоккупации в рамках инициативы Mariupol.Reborn", - отметила директор по коммуникациям SCM Наталья Емченко.