С февраля 2022 года теплоэлектростанции ДТЭК подверглись более 40 атак

В результате более 40 атак теплоэлектростанции ДТЭК Энерго получили значительные повреждения, а на их восстановление нужно почти 7 млрд гривен.

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Об этом во время вебинара "Оценка последствий и восстановление тепловой генерации" рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев, пишет "Украинская энергетика".

По его данным, из-за обстрелов во время выполнения своих профессиональных обязанностей погибли трое и были ранены 32 энергетики.

"Обстрелы не прекращают и теперь. А это значит, что теплогенерация продолжает терять оборудование", – отметил Салеев, уточнив, что для восстановления ТЭС на сегодняшний день нужно почти 7 млрд грн.

По его убеждению, тепловая генерация и украинская энергосистема справились с вызовами самого сложного осенне-зимнего периода прежде всего благодаря мужеству энергетиков и объединению с европейской энергосистемой.

"Когда зимой был дефицит электроэнергии, ее импортировали из европейских стран. А теперь, когда в системе наблюдается профицит электроэнергии, у Украины есть дополнительные возможности для генерации, ее экспорта и привлечения внешних средств", - уточнил он.

Салеев добавил, что в последнюю зиму энергетики ДТЭК неоднократно "поднимали с нуля" теплоэлектростанции после их полной остановки.

"В течение 2022 года мы смогли отпустить на наших станциях 17,9 млрд кВт*ч электроэнергии, – отметил Ильдар Салеев. – Это, безусловно, меньше, чем в прошлом году, но позволило максимально обеспечивать систему и балансировать ее, несмотря на потерянные станции и то, что частично блоки были остановлены, а работавшие делали это без перерывов, остановок, плановых ремонтов, неся максимальную нагрузку".

Ранее сообщалось, что в мае россияне трижды атаковали ТЭС ДТЭК. Еще одна теплоэлектростанция компании была остановлена 19 мая из-за обстрела и повреждения врагом магистральных линий.