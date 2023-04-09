С каждым днем Украина и мир приближают проигрыш зла, и поддержка нашей веры в жизнь только растет, – Зеленский

Украина и мир каждый день безостановочно приближают проигрыш зла в лице страны-агрессора Российской Федерации. При этом поддержка нашей веры в жизнь только растет.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего традиционного вечернего обращения 9 апреля. Глава государства заверил, что наша страна обязательно победит РФ. Он подчеркнул, Россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира и от человечества (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье. Ракетами С-300. Попадание – в дом, жилой дом. Три человека были в нем. Мужчина, женщина и ребенок – девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла. Муж тоже. Мои соболезнования... Женщина – в тяжелом состоянии сейчас, в больнице, ей оказывается помощь. Так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье", – сказал президент.

Он отметил, что каждый светлый христианский праздник помогает украинцам верить в то, что зло – проигрывает.

"Мы можем не знать – как, но должны быть уверены, что зло – проигрывает. Должны верить. И мы – верим. Должны приближать проигрыш зла. И мы – приближаем. И мир – вместе с нами. Ежемесячно, еженедельно прибавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь. Я благодарю каждого в мире, кто сейчас действенно с нами. ", – заявил гарант.

Президент сообщил, что власти готовятся к новой неделе. В частности, в международной сфере, чтобы усилить оборону страны.

"На этой неделе хочу отметить морпехов 35-й и 36-1 отдельных бригад. Бойцов 55-й артиллерийской бригады, которые воюют на Донетчине результативно. Спасибо вам, ребята за активные штурмовые действия в Бахмуте и на Бахмутском направлении. Благодарю воинов штурмовой роты 783-го полка Государственной специализированной службы транспорта, воинам 5-й отдельной штурмовой бригады и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, все молодцы. Славянское направление – 30-я отдельная механизированная бригада – тоже активные штурмовые действия. Благодарю воинов 66-й отдельной механизированной бригады и 95-й бригады ДШВ – Лиманское направление. Благодарю подразделения разведки, пограничникам Луганского и Краматорского загонов, подразделения Львовского, Донецкого, Могилев-Подольского и Белгород-Днестровского загонов. Спасибо спецназовцам полка Нацгвардии. Запорожское направление – отдельно отмечу бойцов 39-полка", – заявил украинский лидер.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает приближать эту победу и почтил память тех, кто отдал жизнь за свободу своей страны.

"Я благодарю Силы ПВО, я благодарю всех, кто ликвидирует последствия российского террора на Запорожье, Харьковщине, Чернигивщине, Сумщине, Днепропетровщине, Херсонщине, на Донбассе... Слава всем украинским героям! Каждому и каждому, кто сейчас в бою! Каждому и каждому, кто сейчас на боевых постах и задачах! Вечная и светлая память всем, кто отдал свою жизнь, защищая жизнь Украины и украинцев!" – сказал президент.

Также он пожелал украинцам, чтобы Вербное воскресенье в следующем году прошло в мире и свободе для всех наших людей!

"Пусть искренние молитвы о мире всех, кто сегодня празднует Пасху, будут услышаны! Слава Украине!" – резюмировал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты снова дважды за день обстреляли города в Запорожье. В частности, Гуляйполе и Орехов они атаковали авиабомбами. В результате обстрелов повреждены хозяйственные здания и частные жилые дома, в которых ударной волной выбило окна.

Частично разрушены помещения предприятия, а также прилегающая территория. Ранения получили двое гражданских.