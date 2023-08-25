'С каждым выстрелом приближаем победу': Залужный показал, как воины 22-й бригады уничтожают оккупантов из БМ-21 'Град'. Видео

Воины Сил обороны Украины продолжают приближать победу нашего государства, ежедневно уничтожая оккупантов из армии РФ, которые пришли в нашу страну захватывать территории. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как украинские защитники применяют против врага реактивные системы залпового огня "Град".

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Соответствующее видео военачальник опубликовал на своем канале в Telegram в пятницу, 25 августа. Он отметил, что наши воины "безжалостно уничтожают оккупантов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показана работа бойцов 22-й отдельной механизированной бригады. Они запускали ракеты из БМ-21 "Град".

"Воины-реактивники 22-й отдельной механизированной бригады безжалостно уничтожают оккупантов адским огнем из БМ-21 "Град". С каждым выстрелом приближаем победу! Слава Украине!" – написал Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал, как артиллерия 4-й отдельной танковой бригады метко отработала по блиндажам и РЭБ оккупантов.