'С людьми плохо, но начали набирать на зонах': оккупант отрапортовал о новом 'призыве' в российских тюрьмах. Перехват

Российские оккупационные войска ощущают острую нехватку личного состава вследствие разгромных потерь, нанесенных им украинской армией. Восполнять потери они не гнушаются за счет заключенных из российских тюрем и колоний.

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Об этом рапортует начальству один из оккупантов, занимающий командирскую должность в российской оккупационной армии. Перехват отчета опубликовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По словам оккупанта, нехватка личного состава остается одной из болезненных для захватчиков проблем. Решать ее они вознамерились набором зэков, отбывающих наказания в местах лишения свободы. Вся надежда у "второй армии мира" - на начало "сотрудничества" с российскими тюрьмами.

"С людьми плоховато. Но мы сейчас с зонами начинаем работать. Оттуда будем брать друзей... Дали "зеленую". Уже 16 человек, с которыми пообщались, которых, получается, заберем. Там человек 50, наверное", – рапортует оккупант.

Напомним, только за предыдущие сутки украинские воины ликвидировали. 850 захватчиков. К утру 27 января общие безвозвратные потери армии РФ в войне против Украины перевалили за 124 тысячи человек.

Также сообщалось, что днем 27 января украинские защитники "приземлили" очередной вражеский штурмовик Су-25. Самолет был уничтожен на востоке Украины.