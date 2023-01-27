Потери живой силы ВС РФ в Украине превысили 124,7 тыс. человек: за сутки ликвидировано 850 захватчиков

Защитники Украины с начала полномасштабного вторжения армии РФ 338 суток назад ликвидировали уже 124 710 ее солдат и офицеров. Накануне к рядам "двухсотых" присоединились еще 850 оккупантов.

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Из техники врага за время войны наши воины больше всего уничтожили бронемашин. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

По обновленным данным, за прошедшие сутки украинские воины сожгли на фронте 15 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 5001), 11 артиллерийских систем (2180), семь танков (3182) и шесть боевых бронированных машин (6340) ВС РФ.

Также защитники превратили в металлолом четыре единицы вражеской спецтехники (всех 199) и одно средство ПВО (221).

В небе было обезврежено 47 крылатых ракет (в общем 796) и 33 БПЛА оперативно-тактического уровня (1941), сбит вертолет (283) армейской авиации России.

Список остальной уничтоженной техники оккупантов остался неизменным:

– 292 самолета;

– 452 РСЗО;

‒ 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение предыдущих четырех дней воины ВСУ уничтожили четыре места базирования захватчиков. Также оккупантов лишили еще двух складов с оружием.

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