'С мамой всегда держались за руки': что известно об учительнице музыки из Кривого Рога, которую убила Россия

В Кривом Роге попрощались с погибшими 17 января во время российского обстрела членами семьи Акименко – 61-летней бабушкой Аленой Александровной, ее внуком 20-летним Алексеем и ее 22-летней племянницей Ириной Ковальчук. Также среди погибших – 45-летняя учительница музыки одного из лицеев города Оксана Сухорукова.

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Погибли сразу трое членов одной семьи

17 января россияне запустили две баллистических ракеты по Кривому Рогу. Первая ударила по колледжу НАУ, недалеко от пятиэтажки, в которой жила семья Акименков.

22-летняя Ирина Ковальчук, племянница Алены Александровны Акименко, работала в этом учебном заведении секретарем. Были зимние каникулы, и в здании студентов, к счастью, не было. Ирине с коллегой удалось вылезти из здания через окно.

На помощь девушке бросился 20-летний Алексей Акименко. Они вместе прибежали к подъезду, а бабушка Алексея спустилась, чтобы открыть им дверь в парадное. В этот момент раздался взрыв второй баллистической ракеты.

Бабушка и ее внук Алексей Акименко погибли на месте, их тела лежали прямо возле входа в подъезд. Ирина еще была живой, и ее забрала "скорая", но ночью она умерла в больнице от полученных травм.

Любил географию и ходил в пещеры

Алексей Акименко, 20-летний студент Криворожского педагогического университета, будущий учитель географии. Он был увлечен своим предметом и в 20 лет уже работал в лицее №35. Родители говорят, что дети его очень любили и восхищались своим учителем.

Алексей состоял в Украинском союзе молодых географов.

"Мы вместе с ним ходили в пещеру Атлантида на Хмельнитчине и собирались вот буквально с 5 по 9 февраля отправиться в экспедицию в пещеру Озерная на Тернопольщине. Он тоже увлекался спелеологией, географией, историей, занимался исторической реконструкцией. Помню, когда мы впервые отправились в поход, он был таким интровертом, но потом все познакомились, и он оказался очень общительным парнем. Он переживал, что в его университете нет такого движения, хотел тоже там что-то такое организовать", – рассказал OBOZ.UA глава этого союза Дмитрий Костюк.

Владимир Козаков написал, что запомнил парня на своих экскурсиях, когда тот еще был ребенком. Потом он пришел в университет, начал учиться на географа. Это была неординарная личность. Алексей строил много планов по путешествиям и походам, ездил в экспедиции.

"Он имел острый ум и великую жажду знаний и изучения мира. Он хотел спасти свою тетю (Ирина является его двоюродной тетей), шел на риск и был готов прийти на помощь людям. Это поступок настоящего взрослого человека", – написал Козаков.

Погибшая учительница очень любила свою маму

Во время взрыва погибла и 45-летняя учительница музыки одного из колледжей Оксана Сухорукова.

У учительницы осталась пожилая мама Алла, они всегда были вместе, всегда ходили, держась за руки. Мама даже приходила к ней на уроки. Те, кто их знал, говорят, что никогда не видели большей любви между дочкой и мамой.

Про Оксану пишут, что она была лучшей и как учитель, и как человек. 23 года она проработала в 114-м лицее. "Теперь никто не зайдет в класс и не скажет: "Как вы тут, мои ласточки?" – пишут о ней в комментариях на страничке лицея в Facebook.

Оксана Викторовна кроме того, что преподавала музыку, еще руководила детским хором, принимала участие в школьных праздниках и хорошо пела.

"У нее было так много идей, энтузиазма и желания делать свое дело, и вокруг нее светилась любовь и добро. И этому она учила детей. Принимала участие в конкурсах и проектах, пьесах. В 2021 году Оксана написала целый гимн для мини-EdCamp. Этот гимн коллеги до сих пор вспоминают и напевают. Многие помнят Оксану как человека, которая во время (не)конференций встречала на кофе всех участников. Шутя, широко улыбаясь, окутывая радостью, теплом и позитивом. Этот позитив она несла сквозь всю жизнь", – говорят о ней в движении EdCamp.

Ее коллега Людмила Хорькова знала Оксану Викторовну еще ученицей, а потом творческой учительницей.

"Мы принимали участие в разных проектах, пели на японском языке, сочиняли гимн, исполняли разные интересные вещи. А сегодня ее не стало. Единственная дочь у мамы – Аллы Васильевны, мамина поддержка. Они ходили с мамой, держась за руки. А теперь этого уже не будет. Мы не услышим голос ее песни, потому что проклятый враг убил ее осколками "Искандера"", – написала коллега.

Ее муж, переселенец из Херсона Игорь Степаненко, рассказал, что они ездили за покупками, потому что у его старшего сына был день рождения. Только заехали во двор дома – раздался взрыв. Мужчина успел нагнуться, а Оксана – нет. Два осколка попали ей в грудь.

Она еще была живой, кричала. Но "скорая" подъехала только через 20 минут, помочь ей было уже нельзя.

Игорь остался с тремя детьми от первого брака. В Херсоне у него умерла первая жена и отец. По его словам, у него подорвали квартиру и забрали машину, ничего там не осталось. В 2023 году они приехали в Кривой Рог, тут он и познакомился с Оксаной.

С учительницей Оксаной Сухоруковой попрощались во вторник, 21 января.