С начала года СБУ нейтрализовала почти 4 тыс. кибератак: что больше всего атаковали киберпреступники

С начала 2023 года Служба безопасности Украины нейтрализовала около 4 тысяч кибератак на украинские электронные системы. Больше всего киберпреступники пытались атаковать органы власти и критическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что большинство вражеских кибератак направлено на поиск несанкционированного доступа к электронному документообороту госучреждений и технологическим системам инфраструктуры.

"Обычно такими "точками входа" для российских хакеров являются публично доступные сервисы, в первую очередь, электронная почта", – уточнили в СБУ.

В этой связи кибердепартамент СБУ провел практический семинар для работников, ответственных за информбезопасность правительственных органов и стратегических объектов Украины.

Во время него были отработаны алгоритмы совместных действий по реагированию и минимизации негативных последствий кибератак.

Для усиления межведомственного взаимодействия специалисты СБУ подключили электронные системы более 1700 представителей правительственных структур и стратегически важных объектов к платформе обмена информацией об обнаруженных киберинцидентах MISP-UA.

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Напомним, киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили попытку российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций Сил обороны. Хакеры страны-агрессора хотели проникнуть в сеть украинских военных для сбора секретных разведданных.

Как сообщал OBOZREVATEL, страна-агрессор Россия атакует украинский сервис есть Єчерга – его используют с целью онлайн-бронирования места для пересечения границы грузовиками. Также призывы к осуществлению кибератак ходят по российским пропагандистским каналам.

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