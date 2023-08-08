Российские спецслужбы пытались проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ: всплыли подробности

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили попытку российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ. Российские хакеры хотели проникнуть в сеть украинских военных для сбора секретных разведданных.

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Киберспециалисты СБУ провели оборонную операцию совместно с Вооруженными Силами Украины.

Так, благодаря быстрой реакции украинских спецслужб, оккупантам не удалось получить доступ к важной информации о действиях Вооруженных Сил Украины, их локации, движении, техническом обеспечение и прочее.

"С первых дней полномасштабной войны мы отбиваем кибератаки российских спецслужб, которые пытаются взломать нашу систему военного управления и не только. Проведенная нами сейчас операция – это кибероборона нашей армии", – отметил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

Сообщается, что хакерская кибератака была проведена группировкой Sandworm, контролируемой российской военной разведкой. Как установили киберспециалисты, российские хакеры хотели распространить "вирусы" в системе, захватив украинские планшеты на поле боя. После этого они планировали использовать доступ на этих устройствах, чтобы проникнуть в систему.

Всего СБУ обнаружила почти десяток вражеских шпионских программ, разработанных с целью получения информации из системы.

Сотрудничество между СБУ и Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины продолжается, а также ведется документирование действий вражеских спецслужб для привлечения виновных к ответственности.

Напомним, что СБУ задержала в Херсоне коллаборанта, который во время оккупации города присягнул "на верность России", помогал врагу проводить массовые репрессии и участвовал в пытках украинцев. От окупантов он получил должность "младшего инспектора" в местной тюрьме под названием "изолятор №1", а теперь ему самому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области правоохранители разоблачили женскую агентурную сеть, участницы которой работали на ФСБ и ППК "Вагнер". Вражеская группа состояла из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию против Украины.

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