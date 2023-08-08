В Донецкой области разоблачили агентурную сеть РФ, участницы которой сливали позиции ВСУ и докладывали о результатах попаданий. Фото

В Донецкой области правоохранители разоблачили женскую агентурную сеть, участницы которой работали на ФСБ и ЧВК "Вагнер". Вражеская группа состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины.

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Злоумышленницы собирали разведывательные данные о количестве и передислокации военной техники Сил обороны на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Нейтрализовать российскую агентурную сеть удалось контрразведке Службы безопасности в результате проведения многоэтапной спецоперации. Как сообщили в СБУ, участницы агентурной сети пытались выявить и "слить" оккупантам направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой.

Также злоумышленниц интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники ВСУ с прифронтовых территорий на передовую. Для сбора разведывательной информации фигурантки обходили местность и скрыто делали фотоснимки военных объектов. Полученные данные передавали по двум каналам связи – российскому "куратору" из ФСБ и представителю ЧВК "Вагнер". Для коммуникации оккупанты использовали закрытые чаты в одном из популярных мессенджеров.

Сотрудники СБУ задержали троих участниц российской агентуры во время сбора ими разведданных. Кроме того, установлена личность резидентки (старшей) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения уехала в Россию для координации "подопечных" с территории страны-агрессора.

По информации Генеральной прокуратуры, в течение года трое женщин собирали и посылали резидентке агентурной группы через Telegram текстовые сообщения, фото- и аудиофайлы, скриншоты Google Maps по объектам в Покровском районе, где дислоцировались украинские военные.

В настоящее время троим злоумышленницам сообщили о подозрении и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей. Поскольку четвертая информаторка находится на территории России, решается вопрос о сообщении ей о подозрении заочно и оглашении в розыск.

Напомним, в Харькове был задержан железнодорожник, который информировал врага о маршрутах эшелонов с техникой Вооруженных сил Украины. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области Служба безопасности задержала депутата одного из поселковых советов, он корректировала российские обстрелы по передовым позициям Сил обороны на восточном фронте. Чиновник входил в близкое окружение бывшего нардепа от запрещенной партии ОПЗЖ Ильи Кивы.

Как сообащал OBOZREVATEL, Служба безопасности задержала информаторшу спецслужбы страны-агрессора России, которая накануне рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Николаевскую область собирала данные о запланированном визите. Злоумышленницу интересовал перечень локаций, которые посетит глава государства.

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