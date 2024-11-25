С начала суток произошло 185 боевых столкновений: в Генштабе рассказали, как сдерживают давление оккупантов на 'нуле'

В Украине за неполные сутки 25 ноября (по состоянию на 22:00) зафиксировано уже 185 боев. Самая высокая активность армии РФ на Донетчине – на Покровском (51) и Кураховском (45) направлениях.

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Сводку опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил. "Украинские воины продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории", – заверила пресс-служба.

В понедельник захватчики нанесли по территории нашей страны три ракетных удара тремя ракетами, 47 авиаударов, сбросили 63 КАБа и задействовали 647 дронов-камикадзе. Также враг совершил 3360 обстрелов по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

На Харьковском направлении противник пять раз штурмовал вблизи Волчанска, Кудеевки и Казачьей Лопани. Сбросил КАБ на поселок Питомник.

23 раза ВС РФ штурмовали на Купянском направлении неподалеку от Новомлынска, Колесниковки, Загрызового, Синьковки, Лозовой, Кругляковки и Зеленого Гая. Авиабомбами россияне обстреляли районы населенных пунктов Великий Бурлук, Купянск, Кругляковка, Богуславка.

На Лиманском направлении российские силы 11 раз пытались продвинуться в районах Грековки, Новоегоровки, Ямполевки и Торского. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося противнику потери. Авиация государства-агрессора запустила КАБы по Ивановке.

На Краматорском направлении оккупанты четырежды пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ступочки и Часов Яр. Авиаудары пережили Миньковка и Славянск.

На Торецком направлении агрессор шесть раз атаковал у Торецкого, Дачного, Щербиновки. По состоянию на 22:00 три боя продолжались.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество столкновений возросло до 51. Захватчики продолжают напор на наши позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Григоровка, Петровка, Даченское, Пушкино, Пустынка. По окрестностям Гродовки ударили российские НАРы.

Предыдущие потери агрессора за понедельник здесь составили 350 оккупантов (убитыми и ранеными). Также уничтожены два танка, три мотоцикла, миномет, четыре автомобиля; повреждены еще два авто и мотоцикл.

На Кураховском направлении насчитывается 45 боевых столкновений разной интенсивности. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Солнцевки, Берестков, Зари, Новодмитровки, Дальнего, Курахово, Успеновки, Елизаветовки и Ганновки. Один бой еще не закончился.

На Времивском направлении агрессор 13 раз штурмовал передний край нашей обороны в районе Ровнополья, Новодаровки, Константинопольского, Сухих Ялов.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении три атаки оккупантов потерпели неудачу.

В ГШ ВСУ отметили воинов 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего похода, 100-й отдельной механизированной бригады, 14-й бригады оперативного назначения имени Ивана Богуна, 425-го отдельного штурмового батальона, 118-й отдельной отдельной бригады Сил территориальной обороны.

Они "мужественно удерживают позиции, умело отражают вражеские атаки, наносят захватчикам ощутимые потери", заявили в военном руководстве.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 ноября президент Владимир Зеленский провел новую Ставку верховного главнокомандующего, посвященную энергетике и ее защите. Обсуждалось восстановление критических объектов после российских обстрелов 17 ноября и дальнейшие меры противодействия террору РФ.

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