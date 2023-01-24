С оккупированного Луганска начали эвакуировать семьи российских военных, на передовую бросают "мобиков" – Генштаб

Россияне начали эвакуировать семьи российских военнослужащих из временно оккупированного Луганска. При этом профессиональные военные армии РФ пытаются всеми способами оставаться в тылу, в то время как на передовую бросают мобилизованных.

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Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook утром 24 января. Отмечается, что за последние 10 дней в отдельных населенных пунктах Луганщины отмечается уменьшение количества личного состава противника.

"Российская оккупационная администрация Луганска проводит эвакуацию из города на территорию РФ семей военнослужащих 2 армейского корпуса вооруженных сил РФ", – говорится в сообщении.

Напомним: как ранее сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай, российское командование в Луганской области отправляет в атаку зэков даже минными полями. Он подчеркнул, что оккупанты просто выкладывают себе дорогу их телами, причем бросают на поле боя даже тела кадровых наемников ЧВК "Вагнера", не говоря уже, о бывших заключенных.

По данным Генштаба ВСУ, накануне украинские защитники отбили атаки оккупантов вблизи более десяти населенных пунктов Донбасса, где враг пытается вести наступление, несмотря на многочисленные потери живой силы и техники.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по оценкам украинской разведки, войска РФ готовятся к новому наступлению весной или в начале лета 2023 года. Западные военные эксперты не исключают, что оккупанты могут предпринять такие решительные действия в Украине в ближайшие месяцы;

– глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области линия фронта постепенно приближается к Кременной. Там украинские защитники понемногу продвигаются в временно оккупированные города, а российские захватчики, пытаясь остановить их, привлекают свои резервы.

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