''С повышенным уровнем русофобии'': Скабеева рассказала о лабораториях, где Украина будет ''выводить целую армию''. Видео

Известная прокремлевская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире российского телевидения рассказала жителям РФ о новых "биолабораториях в Украине". На этот раз она заявила, что украинские солдаты сдают свои биологически активные вещества для дальнейшего искусственного оплодотворения украинок.

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Видео с курьезным выступлением Скабеевой разлетелось по сети. Ведущая российского телеканала заявила, что таким образом Украина хочет создать армию русофобов-укров.

"В Украине сегодня приступили к генетическим экспериментам по конструированию нации, чтобы бандеровцы не заканчивались вообще никогда. В Киеве начали криоконсервировать сперму солдат ВСУ, то есть замораживать мужское семя и сохранять, чтобы их жены могли рожать детей в случае смерти бойца", – заявила она.

Скабеева отметила, что "это может сделать бесплатно любой украинский солдат".

"Дальше с помощью искусственного отбора будет выведена целая армия отборных укров с повышенным уровнем русофобии", – сообщила пропагандистка.

В комментариях под данным видео люди возмущены абсурдностью контекста речи ведущей. Пользователи называют это "дурдомом" и высмеивают Скабееву.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская пропагандистка Ольга Скабеева в очередной раз попыталась пригрозить Украине тем, что страна-агрессор РФ якобы не собирается отказываться от "целей спецоперации" и будет "идти ко конца". При этом она вновь заговорила о так называемых мирных переговорах, которые Москва выпрашивает у Киева.