Враг привлекает дополнительные ресурсы, чтобы выйти к границам Харькова. Интервью с командиром батальона 'Ахиллес' Юрием Федоренко

На текущий момент в пределах Харьковской области противник никаких критических успехов на поле боя не имеет и поставленные задачи реализовать не сможет. Командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр им. Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал в интервью OBOZ.UA о текущей ситуации в Харьковской области, технологическом развитии Сил обороны и о том, когда наступит переломный момент в войне.

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– Юрий, как вы оцениваете ситуацию в зоне вашей ответственности?

– Начнем с кратчайшего расстояния до административных границ города Харькова. Это направление Глубокого, Липецкой громады. Для противника принципиально важно наращивать усилия именно на этом участке, поскольку задачу выхода к административным границам города Харькова с него никто не снимал – российско-оккупационное руководство требует продвижения. Соответственно, так или иначе противник дополнительно заводит разные подразделения для настройки дисциплинарных процессов. В частности, в российско-оккупационных войсках, частных военных компаниях и поставках в строй всех, кто потенциально может держать оружие в руках. Для этого противник задействовал подразделения "Ахмат", имеющие прямую санкцию на систему принуждения в российско-оккупационных войсках. Физическое наказание, расстрел, казнь, заградительные отряды – это все об "Ахмате".

Плюс противник пытается за счет тех резервов, которые сейчас готовятся внутри России, на временно неподконтрольной территории, подкидывать дополнительно силы, для того чтобы интенсивность боевых действий из среднего уровня перевести в высокий.

Но что важно? Есть две важные составляющие. Первая – это Курская наступательная операция ВСУ. Из-за нее противник так или иначе был вынужден перебросить определенные специализированные группы беспилотников. Не все, конечно же. Интенсивность осталась на участке. И плюс тот резерв, который должен был восполнить их потери в Глубоком, был направлен в большей части на противодействие Силам обороны в Курской области. Поэтому за этот период времени противник не смог нарастить возможности для проведения ударно-штурмовых действий.

Кроме того, любые попытки совершить штурмы за счет легкобронированной техники заканчиваются для противника почти 100%-й потерей ее на поле боя за счет деятельности беспилотных систем, артиллерии, противотанковых средств и так далее. Штурмы живой силой также врагу не удаются, поскольку он не может обеспечить на текущий момент штурмовых действий массированными волнами, как это, например, происходит на других участках, в частности в Донецкой области.

За это время, пока интенсивность боев была на уровне средней, Силам обороны удалось достаточно неплохо подготовиться, по моему убеждению, к усилению ударно-штурмовых действий врагом.

Так или иначе, мы понимаем, что противник накапливает резервы и интенсивность боевых действий на этом участке будет расти со среднего уровня до высокого. Но на текущий момент враг никаких успехов, критических, на поле боя не имеет. Продолжаются подготовительные работы по уничтожению противника.

– А по другим участкам на Харьковщине?

– Если говорить о направлении Волчанска, то здесь ситуация немного сложнее. Противник задействует значительное количество живой силы для того, чтобы выполнять ключевое задание. Для него важно в полной мере оккупировать то, что осталось от города Волчанск, и образовать плацдарм для дальнейшей перегруппировки и выдвижения в тыловые части нашей группировки, которая держит оборону, в частности, на Купянском участке.

Для противника это важно, и они будут также наращивать свои усилия. Существенных тактических успехов враг на поле боя не имел. А Силам обороны удалось реализовать, я считаю, очень сложную задачу. Несмотря на то, что противник находился почти в полном окружении на агрегатном заводе, у них была команда держаться до последнего. Зачистка этого завода – сложная задача, которая планировалась не одну неделю, и, соответственно, велась подготовительная работа. Как следствие, Силы обороны имели успех.

Что касается Купянского участка – ситуация совсем другая. Здесь противник имеет, к сожалению, незначительные, но тактические успехи на поле боя. У него основная задача – выйти на левый берег реки Оскол, "разрезать" группировку Сил обороны и в дальнейшем продвигаться по левобережью Купянского участка. В частности, одной из основных задач является оккупация Купянска-Узлового. Те, кто скажут, что это противнику необходимо для обеспечения какой-то логистики, – это не совсем правильное суждение. Потому что при близкой линии боестолкновения, условно, Силы обороны находятся на правом берегу, а противник – на левом, они не смогут использовать железнодорожные станции для подвоза резервов живой силы. Для этого им нужно отбросить Силы обороны как минимум на 30 километров, а это означает полную оккупацию Купянщины.

По моему убеждению, в обозримой перспективе противнику эти задачи не удастся реализовать. Почему? На прошлой неделе был один из самых массированных на моей памяти механизированных штурмов, с привлечением легкобронированной и бронированной техники по "донецкому сценарию". Что подразумевается: это танки с "мангалами" (танки, обваренные сверху так называемыми сараями, будками) – 50 единиц в моменте задействовал противник для достижения успеха на поле боя. Но те бригады, которые держат участок, где мы выполняем задачи, – это десантно-штурмовые войска, Национальная гвардия, механизированные, Сухопутные войска и Территориальная оборона – все действуют как один слаженный механизм, и, как следствие, противнику в этом штурме не удалось получить хоть каких-то тактических успехов.

Почти вся техника противника, участвовавшая в этих ударно-штурмовых действиях, была уничтожена или повреждена. В тот день только батальон "Ахиллес" уничтожил и повредил 40 единиц бронированной техники. В то же время после того, как противник не смог выполнить задачу – оперативно-быстрый прорыв в наши боевые порядки с привлечением бронированной техники, – пошла в ход, опять же по "донецкому сценарию", штурмовая пехота. Двигаются волнами, бегут по полю, не маскируясь, даже в посадках. Иногда складывается впечатление, что с криками "ура".

– Почему так ведет себя противник?

– Кто-то может сказать о том, что у них должный уровень мотивации, уровень подготовки. Над подготовкой и обеспечением своего личного состава противник работает. Что касается мотивации, конечно, есть элемент пропаганды, достаточно прочно выстроенной в РФ. Но основное, почему эти мясные штурмы становятся возможными, заключается в системе принуждения. У оккупанта нет обратной дороги. Он либо выполняет задачу, либо гибнет на поле боя.

Достаточно часто поступают сообщения, что противник покончил жизнь самоубийством на поле боя, прострелив себе голову из стрелкового оружия, имея несущественные ранения. Почему? Потому что элемент пропаганды указывает на то, что в украинский плен сдаваться не стоит. Хотя это полная чушь. Украина соблюдает все подписанные конвенции по содержанию военнопленных, поддержанию их состояния здоровья. Это факт, и при обмене это можно видеть. Каких откормленных отдаем мы и каких ребят отдают нам. Россияне намеренно лишают здоровья наших граждан, чтобы в дальнейшем они не могли участвовать в деле построения украинского государства или в войне при жизни.

И здесь возникает совершенно логичный вопрос: что делать с противником, имеющим существенное преимущество в артиллерии, боепропасах, средствах и главное – в живой силе. Они могут вести массированный артиллерийский огонь и наносить огневое поражение за счет управляемых авиабомб в огромном количестве, объективно они "стирают" Купянщину сейчас. Вместе с тем потери противника несоизмеримы с тактическим результатом, который ему удалось получить в последнее время на поле боя.

– Что необходимо для того, чтобы "переломить" эту ситуацию?

– Как вы видите, Украина совершила большой скачок вверх с точки зрения наращивания способностей производства средств БПЛА как тактического уровня применения, так и оперативно-тактического. Мы достаточно эффективно наносим огневые поражения в глубину Российской Федерации, и это позволяет на некоторых участках уменьшить интенсивность ведения огня вражеской артиллерией. Потому что объективно нечем стрелять в связи с уничтожением этих складов. Когда наши партнеры разрешат применение высокоточного оружия в глубину РФ, это может стать одним из переломных моментов в этой войне.

Высокоточное оружие и его применение решают ряд вопросов. В результате уничтожения вражеских складов, соответственно, снизится интенсивность, возможности поражения их пушками и другими огневыми средствами наших позиций, прифронтовых городов. Второе – мы сможем уничтожать аэродромы ближнего базирования. Соответственно, равнопропорционально падает соотношение применения КАБов, "стирающих" наши населенные пункты, и возможности вести противником определенную артподготовку за счет авиации. И третье – места расположения личного состава их пилотов. Людей можно брать много, но пропускная способность подготовить их к ведению боевых действий все равно будет ограничена. Соответственно, противника нужно "сушить" в тыловых частях. И в случае получения этого разрешения будет максимально надежным огневое воздействие.

Наши беспилотники, которые способны выполнять задания достаточно эффективно и качественно на разной глубине в оперативном пространстве противника, при возможности добавить к ним огневое воздействие высокоточным оружием от наших партнеров – это реально может приостановить продвижение противника, усилить наши оборонительные позиции и создать предпосылки для выбивания противника из ряда важных для нас мест.

– Учитывая ваш боевой опыт, как вы можете сравнить развитие наших БПЛА и врага?

– Мы выбрасываем тезис, неясно кем внедренный, что противник дурак. Противник не дурак. Плюс мы воюем не только против Российской Федерации и ее экономики, мы воюем также против других стран и их технологий, помогающих Российской Федерации. Это и Северная Корея, и другие страны, которые и финансово, и вооружением, и комплектующими поддерживают РФ.

Мы воюем против большой силы диктаторского мира, желающего сломить всеобщий мировой порядок, демократию и принципы свободы.

Поэтому враг не дурак, у него есть технологии, они развиваются. Противник наращивает свои способности как в изготовлении вооружения, так и в модернизации, в разработке других образцов разного рода. Это средства радиоэлектронной борьбы, новые управляемые боеприпасы, новые разведывательные ударные средства БПЛА, новые РЭБ-системы, это новые номенклатуры легкобронированной/бронированной техники. Противник пытается креативить и выдавать, что аналогов в мире нет. Так или иначе, враг переводит свое государство на военные рельсы и готовится к долгосрочной войне.

Но в то же время способны ли Силы обороны уничтожать самые современные, новые образцы легкобронированной/бронированной техники противника на поле боя? Да, способны.

Способны ли мы сбивать разведывательные средства врага, такие как "Суперкам", "Зала", "Орлан", или ударные, как "Ланцет"? Да, Силы обороны их эффективно сбивают, и у противника на некоторых участках сейчас начались существенные проблемы из-за деятельности Сил обороны и возможности сбивать.

Удается ли нам уничтожать средства радиоэлектронной борьбы противника? Самые дорогие, в частности стационарные? Да, удается. Находятся ли наши разведывательные ударные средства БПЛА в воздухе, роботизированная техника – на поле боя, учитывая работу самых современных РЭБ-систем противника? Да, остаются.

О чем это говорит? Это свидетельствует о том, что Силы обороны, в некоторых моментах зеркально, а в некоторых – опережая врага, очень динамично и быстро развиваются технологически, в частности для получения превосходства над противником на поле боя. Противником, имеющим преимущество в количестве живой силы, средств и боеприпасов.

– "Ахиллес" – один из лучших в части применения БПЛА, за счет чего вам удается так эффективно уничтожать врага?

– Батальон "Ахиллес" в сентябре по рейтингу оценки, по подтвержденным данным уничтожения живой силы врага, а также номенклатуры техники, во всех Силах обороны в части ударных БПЛА занял первое место. Мы в сентябре стали самым результативным подразделением. Это стало возможным за счет качественной работы команды, ее мотивированности, рекрутинговой кампании, которую удалось провести, обучения личного состава, а также помощи гражданского населения, потому что донаты – это очень важно. Поэтому нам в сентябре удалось стать лучшими. И это вдохновляет. Результат – это только индикатор того, что мы находимся на правильном пути и нужно наращивать усилия, чтобы быть еще более эффективными.

Что касается выполнения боевых задач. Подразделение выполняет задачи всегда на самых сложных участках. Это была Харьковщина, потом Харьковское контрнаступление, потом Купянщина, потом Хромово. Это операция по защите флангов Бахмута и "дороги жизни". После этого – Соледар, затем снова Бахмут, Клещиевка, Андреевка, Часов Яр. После этого Харьков и снова Купянск. У нас объективно есть опыт ведения боевых действий в разных регионах и против различных структурных подразделений противника. Я считаю, что оценка результатов, полученных командой батальона "Ахиллес", будет обязательно дана историками. Именно командой, потому что это очень мощная командная работа.

2024 год вдохновляет, потому что мы начали применять ударные крылья-камикадзе. 2024-й дал нам способность расширить возможность по применению беспилотных систем против вражеских БПЛА, и это определенная гордость, что мы одно из первых подразделений, овладевших этим. И второе – это, конечно, возможность бить врага достаточно глубоко в его оперативном пространстве за счет ударных крыльев-камикадзе. Уничтожать самые дорогие средства противника, в частности такие, как ПВО и различные централизованные средства радиоэлектронной борьбы. Наверное, это больше всего вдохновляет, потому что, как показала практика, нет предела технологическому развитию, и что нас ожидает через год – никто знает. Задача батальона "Ахиллес" – всегда быть в информационной повестке дня и перспективными технологиями овладевать первыми, плюс быть привлеченными к их разработке.