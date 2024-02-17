Максим Жорин, украинский офицер, заместитель командира 3-й ОШБр, на своем канале озвучил количество корректируемых авиабомб, которые использовал враг во время штурма Авдеевки: 60-80 в сутки. Это сумасшедший уровень, и вкупе с концентрацией ресурсов — 15 000 солдат плюс море техники, произошло то самое, вокруг чего вертятся сегодня дискуссии среди военных Запада — концентрированный сухопутный маневр при авиаподдержке.

Боевая авиация всегда была и остается страшной силой, если вы умеете ее использовать. Если это не разовое везение, и русские научились концентрировать большие силы, поддерживая их авиаударами такой интенсивности, как было в Авдеевке, то они продолжат использовать эту тактику, не считаясь со своими потерями. Обычно именно потери останавливают армии от дальнейших операций, но не в этом случае. Количество убитых солдат ВС РФ под Авдеевкой немыслимое, сплошные поля русской смерти. Влияет ли это как-то на саму ВС РФ и российское общество? Мы не видим. Да, конечно, может быть, есть накопительный эффект. Но сейчас нет никаких видимых признаков, чтобы потери их остановили.

Но я все-таки хочу закончить свою мысль про авиацию. Раньше про F-16 в контексте Украины говорили как про платформу, и это действительно так: любой боевой самолет — это платформа для вооружений. Но конкретно сейчас, на фоне растущих возможностей российской авиации, нужны F-16 именно как истребители с ракетами AIM-120 AMRAAM в версиях C и D (Украина получит скорее всего С, но пусть тут будет и D для галочки), которые могут работать на дальность более 100 км. Плюс целеуказание, но это отдельная и тоже решаемая тема. Да, об этом уже говорилось, и да, в том числе украинскими официальными лицами. Но это всегда идет как бонус, мол, и такие ракеты тоже.

Как мне кажется, акцент в вопросе новых самолетов для Украины, даже несмотря на универсальность платформ, должен быть именно на вопросе развития истребительной авиации, чтобы российские самолеты не могли входить в зоны задействования корректируемых бомб. С российской авиацией надо решать, не только блуждающим "Пэтриотом" (или иными подобными хитростями), но и постоянно дежурящими в небе машинами на расстоянии сот км от фронта и готовые выйти на контакт, как только появляется информация, что идут российские машины с очередными авиабомбами.