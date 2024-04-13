Летом Россия, вероятно, будет наступать на 4 направлениях: возможен штурм Харькова, и продвижение в Луганской, Донецкой, Херсонской областях, — FT

С такими аналитиками не нужны враги.

Карту смотрите, карту! И визуально подтверждённые потери России.

Какой Харьков.

Да, его будут терроризировать, но взять Харьков силами, которыми Россия не может взять Богдановку и топчется по три месяца возле одного села на самом выгодном для себя направлении – это как?

FT и Би-Би-си, зачем вы распространяете дезинформацию? Если это – способ давления на Трампа, то ему это – как цветение сакуры. То есть никак, потому что он не смотрит на цветение сакуры.

Другое дело, что украинской армии чрезвычайно тяжело – это правда. Мы все знаем потребности ВСУ. Вот только не надо лишнего алармизма – это лишь вредит общественным настроениям. Нужны трезвые оценки и масштабная помощь. У НАТО – гигантские средства в запасе. Нужно передать их Украине, а не держать у себя на складах, потому что Путин – трус, который едва ли рискнёт напасть на НАТО (ибо прекрасно знает соотношение сил и, главное, ПОТЕНЦИАЛЫ сторон), а вот на Украину он УЖЕ напал и ей УЖЕ нужна помощь. Реальная помощь, а не метания от чайных ложек военных поставок к истерическим воплям в западной прессе, раздающимся на протяжении всей войны, за которыми маячит подталкивание Украины к переговорам с Россией.

Хотя о чём я говорю, если утром Рёпке из Bild рассказывает про закончившиеся ракеты к ПВО, днём я кручу у виска пальцем, а вечером у виска крутят пальцами сами украинские военные.