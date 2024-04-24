Салливан: из-за задержки помощи США Украина потеряла Авдеевку

Россия даже несмотря на выделение Соединенными Штатами военной помощи Украине, еще может добиться определенных и непродолжительных "тактических успехов" в ходе боевых действий. Но уже в этом году Киев получит преимущество в войне, заявил советник президента США Джейк Салливан.

Он отметил, что последние полгода, пока в США было блокировано выделение помощи Украине, ВСУ были "вынуждены нормировать" использование боеприпасов. И это привело к потере некоторых территорий, в частности, Авдеевки.

"Понятно, вполне возможно, что Россия добьется новых тактических успехов в ближайшие недели... Это последствия задержки (американской помощи), и они сейчас ощутимы. За последние полгода Украина вынуждена была нормировать боеприпасы. Именно это привело к потере части территории на востоке страны, в частности, Авдеевки", – сказал Салливан.

Советник Байдена подчеркнул, что потеря некоторых территорий вызвана исключительно тем, что в США "ушло слишком много времени" на принятие военной помощи.

"Факт заключается в том, что теперь нам нужно определенное время, чтобы закрыть ту дыру, которую образовала задержка на полгода одобрения Конгрессом дополнительного финансирования", – отметил Салливан. Однако, по его определению, в США накоплено достаточно оружия, чтобы вовремя обеспечивать Украину.

Сколько это в числовом измерении, советник Байден отказался сообщить. По словам Салливана, США предоставят Украине "значительное количество" ракет и затем "отправят еще". Он лишь уточнил, что некоторые виды ракет содержались в пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов, который Байден одобрил 24 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, Джо Байден подписал законопроекты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. США уже готовят для нашей страны первый пакет военной помощи в 1 миллиард долларов.

В первую очередь, по словам президента США, Украине передадут баллистические ракеты ATACMS. При этом в документе, подписанном Байденом, есть поправка: передача этой системы вооружения не должна навредить интересам национальной безопасности США.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин отметил, что подпись указанного закона поможет поддержать не только Украину и Израиль, но и укрепит безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Соединенные Штаты продолжают стоять вместе со своими союзниками и партнерами по всему миру.

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