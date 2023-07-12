Саммит НАТО: эксперт озвучил прогноз и заявил, что у Украины уже есть ПДЧ

Вероятность того, что на очередном саммите НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, Украина будет приглашена в Альянс, близка к нулю. Однако у нашей страны фактически уже есть План действий по членству (ПДЧ), который необходимо выполнить "по максимуму".

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Причем, в аспектах обороны и безопасности к Украине больших вопросов нет, главный вызов – реформы в судебной и политической системах. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

Оценивая перспективы позитивного решения на саммите по членству Украины, эксперт отметил, что сегодня ключевая страна НАТО – Соединенные Штаты – не определилась со своей позицией, в то время как вопрос решается консенсусом всех членов Альянса, которых 31. Следовательно, "вероятность позитивного решения буквально близка к нулю", – предупредил он.

"Скорее всего, будет то, на что мы можем надеяться в политическом плане – какая-то новая формула, фраза, которая по крайней мере будет представляться как более конкретная, чем та "открытая дверь", о которой говорилось на Бухарестском саммите", – спрогнозировал Мельник.

В контексте гарантий безопасности, которые может получить на саммите НАТО Украина, эксперт высказал более оптимистическое видение. "Здесь ситуация более ясна. Есть готовность и понимание того, что гарантии должны быть полноценными, подкрепленными абсолютно практическими обязательствами. Есть понимание того, что уровень этих гарантий все-таки ниже статьи 5".

Мельник также отметил, что ПДЧ и его выполнение тем или иным кандидатом не играют решающей роли. "Это не какой-то алгоритм, записанный в Вашингтонском договоре, он не закреплен на уровне международного договора. На примере Финляндии мы видим, что ПДЧ просто откладывается в сторону. Финляндия не выполняла ПДЧ так же, как и Швеция", – напомнил он.

По словам эксперта, Украина де-факто уже давно имеет ПДЧ – определенный "план сотрудничества, на основе которого Украина работает уже почти десять лет". "Годовые национальные программы, которые Украина выполняет – это также составляющая ПДЧ", – добавил он.

По мнению Мельника, оборонные и вопросы безопасности не являются проблемой для Украины, но остается еще много нерешенных вопросов в сфере реформирования судебной системы и в определенных политических аспектах. "Если бы у нас не было проблемы с судами, прокуратурами, коррупцией, прежде всего политической, то никто бы нам в глаза не говорил, что Украина еще не готова", – подытожил он.

Полную версию интервью с Алексеем Мельником вскоре читайте на OBOZREVATEL.

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