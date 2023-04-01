Опыт.

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Когда-то один знакомый офицер был отправлен в университет Черняховского, чтобы приобретать новые знания. Это произошло после ранения летом 2014, тогда многих офицеров отправляли доучиваться, чтобы у них была возможность занимать высшие должности в ВСУ.

Далее текст на языке оригинала.

І ось сидить він, його вчать як треба в рейді йти колоною. Який порядок розташування машин, машин бойового дозору, бронегрупи, машин з бк та їжею...

– Єєєєє, стопе, – каже офіцер. – Як це окремі машини з бк та їжею? Тобто в бойовій ситуації ворогу треба уразити лише декілька машин, щоб група стала небоєздатною у рейді? Але я робив не так. Я розподіляв бк та їжу по машинам, і в мене було правило, що якщо машину вражають, то які машини повинні прикривати вогнем, а які забирати особовий склад та поранених. Бк та їжа – не пріоритет, пріоритет – люди. Якщо є загроза втрати особового складу при переміщенні бк та їжі з підбитого транспорту – то кидаймо його та тулимо вслід колони, не можна втрачати час на це, можуть загинути всі! І так, нас цього не вчили, але ми самі дійшли до такої практики, бо це було логічно.

Спочатку викладач (полковник, ніх*ра ж себе) пофиркал, але потім визнав при аудиторії логіку бійця.

Таких випадків було немало, коли бойовий досвід доповнював чи корегував те, чого їх навчали. Але досі незрозуміло, чи пішов той досвід у військові підручники.

І це саме найстрашніше, що ми можемо втратити за цю війну – досвід людей, які пройшли реальні бойові дії. Досвід без приукрашень та змін у офіційних звітах.

Той досвід, що здобутий страшною ціною.

В нас є унікальні артилеристи. Унікальні розвідники. Танкісти. ПТУРисти. Аеророзвідники. Зв'язківці. З якими консультуються західні спеціалісти. Які критикують деякі західні рішення. І коли їм пояснюють, чому рішення зроблене саме таким, вони прямо відповідають: Ну, проти аборигенів воно буде діяти. Але що ви зробите якщо проти вас (виїде танк з КАЗ, по вам буде працювати дві батареї 152-мм під корректуру Орланів, ви будете проходити по посадкам в зону, в якій патрулюють декілька БПЛА, вам потрібно зібрати розвіддані з крила в зоні, де стоїть Поле-21, Красуха та Тор, потрібне підкреслити) буде виконувати задачі сучасна армія, технічно вищого рівня, ніж ті, з якими ви зустрічались?

І там немає відповіді. Бо нема досвіду. Ти ніколи не зможеш на полігоні відтворити реальну бойову ситуацію. І люди, які побороли її в реальному бою, завжди більш цінні, ніж сама зброя. Бо зброю можна виготовити. А ось досвідчених бійців, які знають, як на практиці вирішувати конкретні питання – ніт.

Україна зараз має величезний досвід. Дуже б хотілось, щоб з нього почались нові настанови, підручники в ВВУЗ та формування нової армії. Інакше все це було марно.