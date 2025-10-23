'Самолет – это лишь платформа': Игнат назвал скрытые преимущества, которые может содержать передача Украине истребителей Gripen

Любой военный самолет является платформой для оружия. Поэтому передача Украине шведских многоцелевых истребителей Gripen будет предусматривать также и дополнительное вооружение от партнеров – ракеты и бомбы.

Об этом сказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что именно боеприпасы сегодня в дефиците на поле боя.

"Любой самолет – это только платформа. Любой самолет имеет много оборудования в себе, поэтому он стоит миллионы. Вот Gripen стоит около 50 млн долларов за самолет. Понятно, что это — технологическая вещь. Прежде всего речь идет о вооружении. Если F-16 имеет две ракеты и бомбы, Gripen имеет свою номенклатуру вооружения. Некоторое вооружение является родственным для "натовских" самолетов, а некоторое является уникальным. Поэтому мы, если бы получили Gripen, имели бы еще дополнительное вооружение от той или иной страны и могли бы его применять. Потому что сегодня именно ракеты и бомбы в дефиците", – сказал спикер.

По словам Игната, Россия применяет для ударов по территории Украины по 6000 КАБов в месяц. Поэтому украинской стороне нужны дополнительные авиационные платформы и средства поражения.

Представитель ВС ВСУ отметил, что истребитель Gripen подходит для Украины, ведь это одна из самых дешевых моделей военных самолетов. Кроме того, он не слишком дорогой в обслуживании и с легкостью может использовать украинские аэродромы.

Также спикер напомнил, что украинские летчики уже осваивали Gripen. В частности, участвовали в ознакомительных полетах.

Что известно о JAS 39 Gripen

JAS 39 Gripen – это многоцелевой истребитель четвертого поколения шведского производства, созданный компанией Saab. Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач: от завоевания превосходства в воздухе и ударов по наземным целям до разведки и перехвата.

Gripen может взлетать с коротких взлетно-посадочных полос и действовать в условиях ограниченной инфраструктуры. Gripen также применяется для патрулирования воздушного пространства, в том числе в рамках миссий НАТО.

Аббревиатура JAS означает Jakt(истребитель), Attack(штурмовик) и Spaning(разведчик).

Среди главных преимуществ истребителя – экономичность, мобильность и возможность использования даже с автодорог, что повышает живучесть в боевых условиях. Обновленные модификации оборудованы радаром AESA и современными системами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 октября, президент Украины Владимир Зеленский и шведский премьер-министр Ульф Кристерссон подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Этот документ открывает путь к получению Украиной шведских многоцелевых истребителей четвертого поколения Gripen. Первые поставки самолетов должны состояться уже в следующем году. Согласно договоренности, Украина планирует закупить 100-150 новых истребителей JAS 39 Gripen.

