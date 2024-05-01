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Самолет, сотни танков и много живой силы: стали известны потери армии РФ за апрель. Инфографика

София Закревская
War
1 минута
4,8 т.
Самолет, сотни танков и много живой силы: стали известны потери армии РФ за апрель. Инфографика

В апреле 2024 года потери войск РФ в Украине составили 26 960 оккупантов. Также наши Силы обороны уничтожили 4508 единиц вооружения и военной техники противника.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. Кроме того, наши защитники сбили вражеский самолет, а также 781 БПЛА и 69 российских ракет.

Российские захватчики за прошедший месяц потеряли сотни танков, бронированных машин и почти тысячу артиллерийских систем.

Павлюк привел точные цифры касательно уничтоженной вражеской техники и вооружения:

– 326 танков;

– 746 боевых бронированных машин;

– 942 артиллерийские системы;

– 30 РСЗО;

– 36 установок ПВО;

– 1423 единицы автотехники;

– 154 единицы спецтехники.

"Держим темп! Вместе к Победе!" – написал командующий Сухопутными войсками.

Самолет, сотни танков и много живой силы: стали известны потери армии РФ за апрель. Инфографика

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили на поле боя еще 1120 российских оккупантов. Таким образом общая численность потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны достигла 469 840 человек.

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