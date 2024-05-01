Самолет, сотни танков и много живой силы: стали известны потери армии РФ за апрель. Инфографика

В апреле 2024 года потери войск РФ в Украине составили 26 960 оккупантов. Также наши Силы обороны уничтожили 4508 единиц вооружения и военной техники противника.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. Кроме того, наши защитники сбили вражеский самолет, а также 781 БПЛА и 69 российских ракет.

Российские захватчики за прошедший месяц потеряли сотни танков, бронированных машин и почти тысячу артиллерийских систем.

Павлюк привел точные цифры касательно уничтоженной вражеской техники и вооружения:

– 326 танков;

– 746 боевых бронированных машин;

– 942 артиллерийские системы;

– 30 РСЗО;

– 36 установок ПВО;

– 1423 единицы автотехники;

– 154 единицы спецтехники.

"Держим темп! Вместе к Победе!" – написал командующий Сухопутными войсками.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники обезвредили на поле боя еще 1120 российских оккупантов. Таким образом общая численность потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны достигла 469 840 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!