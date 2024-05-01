ВСУ 'отминусовали' 1120 оккупантов и 83 единицы техники за сутки, – данные Генштаба

За прошедшие сутки украинские защитники обезвредили на поле боя еще 1120 российских оккупантов. Так, общая численность потерь врага убитыми и ранеными за весь период полномасштабной войны достигла 469 840 лиц.

Об этом сообщили в Telegram Генерального штаба ВСУ утром 1 мая. Кроме того, десятки единиц техники были по меньшей мере повреждены или и вовсе превращены в металлолом благодаря результативной работе защитников.

В частности, украинские военные "демилитаризовали" 5 танков (в целом за период полномасштабной войны 7312), 21 ББМ (14067), 13 артсистем (21024), 1 средство ПВО (780), 7 БПЛА оперативно-тактического уровня (9538), 3 техники. 16175) и 3 единицы спецтехники (1980).

Напомним, на Сумском направлении воины Сил специальных операций поразили два российских зенитно-ракетных комплекса "Бук". Операторы одного из подразделений ССО, проводя разведку, обнаружили находившийся на пусковой позиции российский ЗРК. Украинские защитники нанесли удар по вражеской цели ударными дронами и поразили технику одну за другой "просто в морду".

Между тем николаевские морпехи-артиллеристы на одном из направлений фронта уничтожили расчет БПЛА оккупантов. Место расположения установили с помощью аэроразведки.

Также на Херсонском направлении защитники Украины обнаружили и уничтожили место дислокации российских захватчиков. Для поражения целей была задействована 122-миллиметровая гаубица Д-30.

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Херсонском направлении защитники Украины обнаружили и уничтожили место дислокации российских захватчиков. Для поражения целей была применена 122-миллиметровая гаубица Д-30.

– Бойцы Национальной гвардии Украины на юге уничтожили технику и живую силу ВС РФ сбросами с дронов. Эффективную работу провели воины шестого отряда Центра спецназначения "Омега".

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