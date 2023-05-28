Самую массированную атаку дронами на Киев помогла отразить авиация: новые детали

В ночь на 28 мая российские войска провели самую массированную атаку иранскими дронами-камикадзе, только на Киев оккупанты направили свыше 40 Shahed 136. Всего же враг атаковал Украину 54 ударными беспилотниками, 52 из них сбили силы ПВО.

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Для отражения ночной атаки помимо средств ПВО Украина использовала истребители. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, для защиты неба над Украиной во время ночной атаки ВСУ использовали авиацию. Она применялась, в частности, в районах с меньшим сосредоточением средств ПВО.

"В одном месте работает ПВО, в другом – мобильные группы. В тех районах, где меньше сосредоточение средств ПВО, могут работать истребители. Они могут оперативно взлетать с аэродромов, быстро реагировать и пытаться уничтожить БПЛА", – заявил Игнат.

Спикер ВС ВСУ добавил, что советские МиГ-29 и Су-25 не в состоянии гарантировать 100% защиту. Но украинские пилоты делают все возможное и невозможное, чтобы нейтрализовать угрозу по максимуму.

При этом, подчеркнул Игнат, западные истребители F-16 значительно более эффективны в сбитии воздушных целей

"Авиация, которую мы задействовали для сбития, в частности, БПЛА, не столь эффективна, как нам этого бы хотелось. Если бы у нас был F-16, безусловно, этот самолет со своим мощным радаром и вооружением мог бы на 100% реализовывать свои задачи в небе", – резюмировал он.

Нагадаємо, у ніч проти 28 травня війська РФ атакували Україну дронами-камікадзе, у Києві та регіонах працювала ППО.

Найбільшу кількість іранських дронів ворог спрямував на Київ, у столиці є жертва та постраждалі внаслідок падіння уламків. Загалом сили ППО збили 52 дрони з 54 запущених військами РФ, з них понад 40 – у повітряному просторі столиці.