Самые интенсивные бои – на территории промзоны: 7-й корпус ДШВ рассказал о ситуации в Покровске и Мирнограде

Бойцы ВСУ продолжают отражать многочисленные штурмы оккупантов в районах Покровска и Мирнограда. В то же время россияне несут потери в живой силе и технике.

О ситуации в Покровске и Мирнограде рассказали на официальной странице в Facebook 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ. Также бойцы поделились уникальными кадрами уничтожения оккупантов.

7 корпус штурмовых войск ДШВ держит линию обороны. В течение последней недели защитники ликвидировали 236 российских оккупантов и ранили еще 136. Также уничтожили один танк, три боевые бронированные машины и 23 единицы авто- и мототехники врага.

Российские войска продолжают активизировать наступательные действия. Они совершили 132 атаки на позиции украинских подразделений на прошлой неделе, это примерно на 20% больше, чем неделей ранее.

Бойцы ВСУ останавливают попытки противника закрепиться в многоэтажных домах Покровска, которые оккупанты пытаются использовать как господствующие высоты. Такое противодействие позволяет другим подразделениям Сил обороны успешно выполнять задачи по зачистке территорий.

В северной части города продолжается ликвидация российских оккупантов, самые ожесточенные бои идут в районе промзоны. Украинские военные контролируют пути продвижения противника, ограничивая их возможности для восстановления потерь.

В то же время российские силы пытаются сосредоточить свои действия в других районах Покровска и на западных окраинах города, стремясь продвинуться в направлении Гришино, расположенного к северо-западу от Покровска. Украинские подразделения сдерживают врага.

Оборонительная операция продолжается и в Мирнограде. Враг пытается атаковать город с юго-востока, однако Силам обороны удается ликвидировать противника на подступах, не позволяя ему продвинуться к городу.

Ранее OBOZ.UA сообщал:

– Украинские военные продолжают держать оборону Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области, ситуация там остается сложной и изменчивой. Однако, несмотря на это, логистика в Мирноград осуществляется.

– В Мирнограде не осталось ни одного уцелевшего здания – город лежит в руинах после длительных боев. До начала полномасштабного вторжения россиян там проживало около 50 тысяч человек.

