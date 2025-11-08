Самый массированный удар по нефтегазовой инфраструктуре: появилась карта ночной атаки РФ на Украину

В ночь на 8 ноября российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Эту атаку мониторинговые каналы назвали одним из крупнейших ударов по нефтегазовой инфраструктуре нашего государства.

Атакованы объекты на Харьковщине, Сумщине, Полтавщине, Киевщине, также под ударом снова оказалась энергетическая инфраструктура. В мониторинговых каналах показали карту маршрутов российских ракет и дронов.

Враг бил дронами и ракетами различных типов

Российская атака в ночь на субботу, 8 ноября, может оказаться самым массированным ударом врага по нефтегазовой инфраструктуре Украины. По крайней мере, так оценивают прошедшую ночь некоторые мониторинговые каналы.

Для ударов по нашему государству россияне применили широкий спектр вооружений, в частности ракеты Искандер-М, Искандер-К, "Кинжал", С-300 и, вероятно, KN-23.

Кроме того, на украинские города летели ударные БпЛА "Герань-2", "Shahed-138", "Гарпия-А1" и имитационные БпЛА "Гербера" и "Пародия".

Целили захватчики, как уже отмечалось, по объектам нефтегазовой инфраструктуры и энергетики. Пытаясь погрузить Украину в канун зимы в темноту и холод, они направили средства поражения в направлении Кременчуга, Днепра, а также на север Полтавщины, Киевщину, Харьков и область (в частности, Слобожанское). Били в район Нежина, на границу Черниговщины и Киевщины. Наносили также удары вдоль линии фронта на Херсонщине, Днепропетровщине и Донетчине.

Официальных и точных данных о местах попаданий по состоянию на 7:47 еще не было. Мониторы же сообщали о поражении нефтегазовой инфраструктуры в Харьковской, Сумской, Полтавской, Киевской и, предварительно, Черниговской областях.

Кроме того, сообщалось о вероятных атаках на энергетические объекты в Днепре, Киевской и Полтавской областях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия запустила "Калибры", "Кинжалы", баллистику и дроны по ряду областей Украины. Атаку враг начал еще накануне. Сначала россияне били дронами, далее же – пустили в ход ракеты.

