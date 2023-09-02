Самый опасный полет: полковник Свитан назвал причину гибели летчиков под Бахмутом и на Житомирщине

Последние случаи гибели украинских летчиков во время выполнения полетов – в Житомирской области и под Бахмутом – связаны с крайне опасными условиями, в которых они проходят. Самолеты и вертолеты были вынуждены осуществлять групповые маневры на предельно низкой высоте – до 30 метров.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан. "Такие виды полетов – самые опасные из всех, которые существуют в авиации. Потому что один из самолетов или вертолетов практически прижат к земле. При этом они летят на больших скоростях", – пояснил он.

Эксперт полностью отверг версию о том, что гибель летчиков могла быть результатом спецоперации страны-оккупанта России. "Нет, однозначно нет. Дело в том, что обе катастрофы произошли от столкновений летательных аппаратов в групповых полетах на предельно малой высоте", – сказал он.

В этом контексте Свитан уточнил, что скорость вертолета в ходе таких маневров достигает 250 километров в час, самолета – 600. При этом высота ограничена 30 метрами, поскольку выше самолет или вертолет становятся видимыми для вражеских локаторов.

"Летать на предельно малых высотах нас заставляет отсутствие нормальных самолетов, которые могут себя обезопасить, с системами РЭП и прикрыть", – пояснил полковник.

"Мы вынуждены идти между землей и лучом локатора противника. А луч начинается с высоты в 30 метров – он уже видит нас. И в этом диапазоне, от 0 до 30 метров, нужно прошмыгнуть, проскочить. Одному самолету еще хватает этого расстояния, а двум – нет. Потому что они идут не на одной высоте, а либо с принижением, либо с повышением. Значит, один из вертолетов или самолетов практически стелится у земли", – рассказал Свитан.

В то же время он подчеркнул, что отработка летных навыков в таких условиях крайне важна для подготовки летчиков, поскольку "боевые задачи выполняются в основном парой".

Как писал OBOZREVATEL, 25 августа во время учений в Житомирской области произошло столкновение двух самолетов L-39, в результате которого погибли три украинских летчика, в том числе Андрей Пильщиков в позывным "Джус". 29 августа вблизи Бахмута разбились два вертолета Ми-8, погибли шесть украинских летчиков.