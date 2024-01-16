'Самым выдающимся его качеством было большое доброе сердце': вышел документальный фильм из цикла 'Борт 54' памяти Евгения Енина

Вышел третий фильм из цикла короткометражных документальных лент "Борт 54", запущенный Министерством внутренних дел Украины о погибших в результате смертельной авиакатастрофы в Броварах. Этот фильм посвящен первому заместителю министра внутренних дел Украины Евгению Енину.

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Премьера фильма "БОРТ 54: Документальный фильм памяти Евгения Енина" состоялась на YouTube-канале МВД Украины 16 января.

Искренний, справедливый, ответственный и трудолюбивый. Таким запомнили первого замминистра Евгения Енина сотрудники, друзья и родные.

"Он всегда руководствовался очень большими целями и большими делами", – рассказывает супруга погибшего.

Людмила вспоминает о Евгении как о своем друге, соратнике и единомышленнике, который был высоконравственным и очень профессиональным человеком.

Евгений Енин познакомился со своей женой Людмилой на работе в другом ведомстве.

У них родились двое детей, они вместе бывали в заграничных командировках и обожали проводить время в кругу семьи.

В памятном интервью для документального проекта МВД "Борт 54" Людмила рассказала, какие увлечения и хобби были у Евгения.

Выдающимися качествами Евгения были его доброта и человечность. Жена отметила, что он никогда не оставался безразличным к чужим проблемам, особенно после начала полномасштабной войны.

"У него было много благородных поступков. И много качеств, которые восхищали и привлекали. Но персонально для меня самым выдающимся качеством Евгения было его большое доброе сердце", – говорит Людмила.

Напомним, 18 января 2023 года в результате смертельной авиакатастрофы в Броварах погибли 14 человек, 7 из которых были работниками и руководителями Министерства внутренних дел Украины. Это, в частности, Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович, Николай Анацкий, Андрей Маринченко, Михаил Павлушко, Татьяна Шутяк.

Чтобы сохранить память о них, МВД запустило цикл короткометражных документальных фильмов "Борт 54", рассказывающих о том, как погибли коллеги.