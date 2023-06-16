'Санитарная зона' Путина в Украине: генерал пояснил, почему диктатор не способен на это

Идея российского диктатора Владимира Путина сделать на территории Украины "санитарную зону" обречена на провал, ведь сегодня страна-оккупант Россия не в состоянии защитить от обстрелов даже свои приграничные регионы. Гибридный подход к ведению войны, изобретенный Путиным, сегодня работает против него.

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Такое заявление в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL сделал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко. "В связи с тем, что в последнее время Россия начала получать "ответки" – наносятся удары и по объектам в приграничных районах, и по объектам в глубине России, – Путин, заикаясь, ничего другого не мог придумать, кроме как обещать какие-то меры и "санитарную зону", – заметил генерал.

По его оценкам, сегодня у оккупанта нет ни времени, ни средств на реализацию этой идеи.

"России очень трудно реализовать этот план. Для того, чтобы построить эти зоны, необходимо мощно укрепиться, необходимо иметь резервы, но им сейчас не до этого. Россия сейчас перебрасывает откуда только можно силы на Запорожское, Бахмутское направление и в район Марьинки. Поэтому это заявление Путина по большей мере пропагандистско-теоретическое", – подчеркнул Романенко.

Вместе с тем он допустил, что агрессор будет продолжать совершать теракты на территории Украины, как это было в случае с подрывом дамбы Каховской ГЭС, а также усилить ядерный шантаж.

"Путин может пойти на отдельные действия такого рода, мы видим по подрыву плотины Каховской ГЭС. После этого враг начал подрывать мелкие плотины на реках, чтобы останавливать наше продвижение. Следующий шаг в ядерном шантаже, в первую очередь, связан со спектаклем, который Путин разыгрывает с Беларусью", – констатировал генерал.

Как писал OBOZREVATEL, во время встречи с "военкорами" России Владимир Путин пообещал создание на территории Украины "санитарной зоны", которая должна защитить приграничные районы РФ от обстрелов. Комментируя это заявление, представитель Офиса президента Украины Михаил Подоляк предположил, что агрессор может решиться на уничтожение всех оккупированных территорий.