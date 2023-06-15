Генерал Романенко: как навсегда защитить Украину от России? Есть два варианта. Интервью

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главные условия для обеспечения безопасности украинцев. Это мощный щит с неба, включая эффективные системы ПВО и истребители, а также противодействие производству новых ракет страной-оккупантом Россией. Но этого недостаточно. Чтобы наша страна могла чувствовать себя по-настоящему уверенно, имея такого опасного соседа, как Россия, наши союзники должны сделать важный выбор.

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На сегодня есть два варианта обеспечения гарантий безопасности Украины. Первый – принятие нашей страны в НАТО или заключение союза с рядом стран на условиях участия союзнических армий в возможных военных конфликтах. Второй вариант – расставить все точки над "i" в вопросе Будапештского меморандума и восстановить ядерный статус Украины. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

– Путин встретился с так называемыми военкорами России и сделал ряд сумасшедших заявлений. В частности, по поводу "санитарной зоны", которая должна быть создана на территории Украины. Можете ли вы предположить, что именно диктатор имел в виду? Какими возможностями он располагает?

– В связи с тем, что в последнее время они начали получать "ответки" – украинское Бавовнятко работает, наносятся удары и по объектам в приграничных районах, и по объектам в глубине России, – Путин, заикаясь, ничего другого не мог придумать, кроме как обещать какие-то меры и "санитарную зону". Что он мог иметь в виду? Например, сделать так, чтобы на расстоянии до ста километров от нашей границы не было никаких средств, которые могли бы их доставать – в первую очередь, артиллерии и систем залпового огня.

Но мы же понимаем, что России очень трудно реализовать этот план. Прежде всего, они сами начали это. Оккупант думал, "что позволено Юпитеру, не позволено быку", но есть объективные законы войны. Здесь срабатывает закон бумеранга, Россия получает то, что заслужила.

Фактически гибридный подход к войне, разработанный Путиным и Герасимовым, сегодня работает против них. И чем дальше, тем больше. Мы оставляем за собой это право. Ситуация для них будет только усугубляться и разрастаться.

Для того, чтобы построить эти зоны, необходимо мощно укрепиться, необходимо иметь резервы, но им сейчас не до этого. Россия сейчас перебрасывает откуда только можно силы на Запорожское, Бахмутское направление и в район Марьинки, где своими ТикТоками пытается "помогать" Кадыров.

Поэтому это заявление Путина по большей мере пропагандистско-теоретическое.

Но звучащие от ряда наших союзников заявления о переговорах с Россией, конечно, воодушевляют Путина. Я имею в виду и высказывание Блинкена, и Макрона и ряда других.

С одной стороны, наши Силы обороны наши наступательные действия, там есть определенные перспективы, успехи тактического уровня, которые могут дать возможность приступить к переговорам на условиях Украины. С другой стороны, звучат призывы начинать их прямо сейчас. В принципе мы не против переговоров, но начинаться они должны только после освобождения всех оккупированных территорий. Сейчас преждевременно говорить об этом.

К сожалению, наши союзники ведут себя подобным образом – формально на шаг вперед поддерживая наши действия, понимая их перспективу, а на два шага – продвигая вопросы, связанные с переговорами, чтобы предоставить Путину паузу, в результате которой он мог бы укрепиться, восстановиться и создать все условия для так называемых санитарных переговоров.

– Представитель Офиса президента Михаил Подоляк предположил, что заявление кремлевского диктатора о "санитарной зоне" в Украине может свидетельствовать о его намерении фактически уничтожить оккупированные территории. Мы видели, что Путин совершает такие теракты, как подрыв дамбы Каховской ГЭС. По вашему мнению, действительно ли агрессор может ставить перед собой такую задачу, например, путем применения ядерного оружия?

– Уничтожить все оккупированные территории – вряд ли, у них на это нет ни времени, ни возможностей. У противника сейчас горит и в Запорожье, и в Бахмуте. Но то, что Путин может пойти на отдельные действия такого рода, мы видим по подрыву плотины Каховской ГЭС. После этого враг начал подрывать мелкие плотины на реках, чтобы останавливать наше продвижение.

Следующий шаг в ядерном шантаже, в первую очередь, связан со спектаклем, который Путин разыгрывает с Беларусью (Путин анонсировал размещение на территории этой страны тактического ядерного оружия, – Ред.). Пока он делает акцент на ядерном давлении на Беларусь. Путин еще не убедился в том, что Россия проигрывает, и проигрывает значительно. Когда это произойдет, возможно, к этому надо будет возвращаться.

– На той же встрече Путин заявил, что цели его "спецоперации" в Украине остались неизменными. В частности, говоря о "демилитаризации" нашего государства он заявил, что намерен методично к этому идти. Одновременно президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для того, чтобы обезопасить нашу страну, необходим, в первую очередь, мощный воздушный щит – достаточно мощные средства ПВО плюс современные истребители. Считаете ли вы, что, если Украина будет располагать всем этим, у Путина больше не будет никакой возможности причинять вред нашей стране?

– Что такое "демилитаризация" в понимании Путина? Это уничтожение наших Вооруженных сил. Но он от этого очень далек. Сегодня он не может обеспечить даже безопасность приграничных регионов России. Так что разговоры о "демилитаризации" - это в большей степени пропагандистская история.

Ни одна из поставленных задач Путина в ходе его "спецоперации" не была решена. НАТО не отодвинулось от границ России, а наоборот, только приблизилось. В Альянс вошла новая страна – Финляндия, на очереди Швеция. Есть определенные перспективы членства и у Украины.

О "денацификации" Украины речь не идет. Путин ставил перед собой задачу "нацификации", то есть уничтожения украинской нации и государства. Россия борется с нами три сотни лет, но Украина до сих пор существует. Ми видим, что и у Путина нет сил, чтобы уничтожить такой народ и такое государство.

Что касается условий защиты Украины, о которых сказал президент Зеленский, то здесь все не так однозначно и так быстро. Создание воздушного щита – это задача наших ближайших стратегических перспектив. Причем, речь идет не только о противовоздушной, но и о противоракетной обороне – это разные вещи. Необходимо иметь возможности уничтожать баллистические ракеты, иметь зенитно-ракетные комплексы по всей стране, чтобы прикрывать эти объекты и наши войска. Этого пока нет. Современной авиации у нас тоже пока нет, этот вопрос еще предстоит решить.

Но даже тогда, когда мы освободим все захваченные земли, вопрос о том, что сказал Зеленский – это не решение вопроса войны и мира. До тех пор, пока в соседнем государстве будет путинский или подобный режим, оно будет представлять для нас опасность. Ведь даже если уберут Путина, останутся российские вооруженные силы, останется ФСБ, останется российский военно-промышленный комплекс. Останется и электорат, который на 80% поддерживает Путина и считает, что эта война правильная.

Поэтому нам, во-первых, необходимо добиться поражения армии России, как минимум, этой группировки на нашей территории. Во-вторых, создать условия безопасности.

Мы должны быть в союзе, который при нападении на нашу страну будет вместе с нами воевать. Причем, в состав этого союза должны входить ядерные державы.

Поскольку западные страны уже раз нас обманули с Будапештским меморандумом, мы отказались от ядерного статуса. Поэтому для нас перспектива на ближайшее время с точки зрения обеспечения безопасности – это союз, в первую очередь, с американцами наподобие того, который они заключили с Финляндией и Швецией, пока эти страны не входили в состав НАТО.

Израильский вариант нам не подходит. Это поставки вооружений, технологий и всего остального, но при этом Израиль ни в какой союз не входит. Но все, кто говорят на эту тему, почему-то забывают о том, что, по сути, США помогли Израилю создать свое ядерное оружие.

Поэтому, если Украина не вступает в союз, например, с теми же американцами на условиях прикрытия, в частности, ядерным оружием, остается один вариант – восстановление ядерного статуса Украины. Для начала можно организовать консультации по Будапештскому меморандуму. Мы не будем вступать в НАТО или в другой военный союз, будем биться до последнего, но у нас должно быть ядерное оружие.

Мы этого не хотим, но безопасность требует такого подхода. К тому времени, когда мы закончим боевые действия, должен быть заключен союз с США и другими союзниками, где будут гарантии, что нас будут защищать вплоть до применения ядерного оружия.

Кстати, из всех воюющих сегодня армий мира украинская армия – сильнейшая. С военной точки зрения мы уже давно доказали, что достойны быть в НАТО. Когда мы войдем в Альянс, на какое-то время мы закроем этот вопрос.