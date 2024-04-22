'Санкции – это тоже оружие': Порошенко обсудил с послами 'Семерки' помощь Украине

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко провел встречу с послами стран "Группы семи". Порошенко выразил благодарность за твердую позицию поддержки Украины со стороны "Семерки" и важную военную помощь, поблагодарил решение Палаты представителей США и отметил усилия Евросоюза в обеспечении длительной поддержки нашей борьбы.

Об этом сообщила пресс-служба партии "ЕС".

"Обсудили ситуацию на фронте и нужды украинского войска. Указал на важность укрепления санкций против России и всех тех, кто помогает агрессору их обходить. Санкции – это тоже оружие для отпора российскому вторжению и приближения победы", – написал Порошенко.

Как отметил лидер партии "ЕС", особое внимание уделили ситуации в Украине, в частности вызовам экономической и энергетической устойчивости, функционированию демократических институтов и парламентского плюрализма, борьбе с коррупцией, укреплению верховенства права и СМИ.